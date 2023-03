Masz taki smartfon? Koniecznie wyłącz te dwie funkcje

Niektóre urządzenia firm Google, Samsung i Vivo mają lukę w zabezpieczeniach, która pozwala cyberprzestępcom na zdalne włamanie się do nich bez jakiejkolwiek interakcji z użytkownikiem. Aby lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo, należy wyłączyć dwie bardzo użyteczne funkcje.

Zespół Google Project Zero zgłosił 27 luk typu 0-day w modemach Exynos, produkowanych przez koreańską firmę Samsung Semiconductor na przełomie 2022 i 2023 roku. Inżynierowie giganta z Mountain View ocenili te luki jako krytyczne, ponieważ umożliwiają atakującym na zdalne złamanie zabezpieczeń urządzeń wyposażonych w ten modem bez interakcji z użytkownikiem. Aby zaatakować urządzenie z wykorzystaniem zgłoszonych podatności, haker musi jedynie znać numer telefonu swojej ofiary.

Przy okazji Google wykrył także inne luki w zabezpieczeniach, ale nie są one już tak poważne jak te powyżej. Wymagają one złośliwego operatora sieci komórkowej lub lokalnego dostępu do urządzenia.

Których urządzeń dotyczy problem?

Firma Samsung opublikowała aktualizację zabezpieczeń produktów na marzec 2023 roku i wymieniła w dokumentacji zagrożone produkty, których dotyczą problemy z modemem Exynos. Są to:

smartfony Samsung Galaxy, w tym seria S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 i A04,

smartfony z serii Google Pixel 6 i Google Pixel 7,

smartfony Vivo, w tym serie S16, S15, S6, X70, X60 i X30,

urządzenia z kategorii elektronika noszona z układem Exynos W920 (układem tym napędzane są na przykład zegarki z serii Galaxy Watch5),

pojazdy korzystające z układu Exynos Auto T5123.

Jak się ochronić przez zagrożeniem?

Eksperci z firmy Google odkryli, że luk bezpieczeństwa w modemach Exynos, o których mowa powyżej, nie można wykorzystać, jeśli użytkownik wyłączy Wi-Fi Calling oraz VoLTE. Jest to tymczasowe zabezpieczenie do czasu, aż producenci tych urządzeń wydadzą odpowiednie aktualizacje.

Google poinformował, że jeden z problemów usunął marcową aktualizacją dla smartfonów Pixel. Pozostałe luki mają zostać również wkrótce załatane.

