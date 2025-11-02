Bezpieczeństwo

Brałeś chwilówkę? Teraz mogą dzwonić do pracodawcy - ostrzega minister

Wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie może narzekać na nudny weekend. Po ataku DDoS na BLIK-a dzisiaj informuje o wycieku danych klientów popularnej firmy pożyczkowej.

Supergrosz nie miał dobrej reputacji, a teraz jeszcze dane klientów przejęli przestępcy

Na stronie Supergrosza pierwsze co wita klientów to wielki komunikat dotyczący negatywnej decyzji prezesa UOKiK. Zdaniem urzędu, spółka AIQLABS, właściciel Supergrosza, naruszała zbiorowe interesy konsumentów, doliczając im dodatkowe, pozaodestkowe opłaty, a także zawyżone odsetki umowne.

Teraz na dokładkę Supergrosz musiał zgłosić się do odpowiednich urzędów w sprawie wycieku danych osobowych klientów. I nie chodzi tutaj o jakieś drobnostki, tylko o praktycznie komplet danych z formularzy parabanku.

Klienci mają się czego bać, wyciekło niemal wszystko

Wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in.: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook.

Oznacza to ogromne możliwości dla przestępców, od prób składania dodatkowych wniosków kredytowych, przez przejęcia kont internetowych po różnego rodzaju szantaże i wymuszenia. Jak ktoś będzie chciał, to nawet zadzwoni do naszego pracodawcy i oczerni nas, uwiarygodniając kłamstwa różnymi faktami z naszego życia.

Czy moje dane też wyciekły? To można łatwo sprawdzić

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że dane z wycieku zostaną niebawem zsynchronizowane z bazą serwisu bezpiecznedane.gov.pl — tam można bezpłatnie sprawdzić, czy nasze dane są bezpieczne.

Jednocześnie Wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje:

⚠️ WAŻNE: apeluję do klientów firmy o szczególną ostrożność, zastrzeżenie numeru PESEL przez aplikację mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz używanie dwuskładnikowego uwierzytelnienia logowania na wszystkie swoje konta.

 

telepolis
wyciek danych Krzysztof Gawkowski supergrosz supergrosz dane klientów AIQLABS
Zródła zdjęć: Supergrosz, Telepolis
Źródła tekstu: MC, oprac. wł