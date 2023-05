Google robi to inaczej. Oto Pixel Fold w szczegółach

Jedną z nowości, jakie zaprezentuje Google na majowej konferencji Google I/O 2023, jest rozkładany smartfon Pixel Fold. Urządzenie wreszcie pojawiło się na renderach, które wyglądają jak oficjalne – dzięki tym grafikom widać nowe szczegóły telefonu.

Pixel Fold już wcześniej zaistniał w sieci na niewyraźnych zdjęciach na żywo albo jeszcze gorszej jakości renderach. Teraz jednak Evan Blass @evleaks) zamieścił grafiki, które wyglądają jak oficjalne materiały prasowe Google. Pixel Fold jest na nich widoczny w pełnej krasie.

To, że Google dołącza do producentów rozkładanych smartfonów, jest szczególnym wydarzeniem. Widać, że jest to już trend, którego nie można ignorować, a dzięki wprowadzeniu na rynek Pixel Folda Google będzie optymalizować Androida także pod kątem tego typu urządzeń.

Na renderach widać Pixel Folda z czystym Androidem, jak przystało na Google, co już odróżnia urządzenie od dostępnych na rynku rozkładaków. Uwagę zwraca jednak też specyficzna konstrukcja obudowy.

Pixel Fold ma inne proporcje niż foldy innych producentów. Po zamknięciu nie jest tak podłużny, jest za to szerszy. Siłą rzeczy zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 5,8 cala (2092 x 1080) również jest wyraźnie poszerzony. Nieoficjalnie mówi się, że jego proporcje to 17,4:9. Zamknięty telefon ma mieć wymiary 139,7 x 79,5 x 12,1 mm.

Obudowa Pixel Folda prezentuje się nieco bardziej topornie niż na przykład zapowiadany Galaxy Z Fold5, co widać też po rozłożeniu telefonu Google’a (wymiary 139,7 x 158,7 x 5,8 mm

). Górna i dolna ramka nad głównym ekranem 7,6 cala (2208 x 1840, proporcje 5:6) są grube jak w telefonach sprzed ładnych paru lat, a na tej górnej, z prawej strony umieszczony jest obiektyw aparatu do selfie – tymczasem inni producenci stosują aparaty podekranowe.

Poza aparatem w ramce Pixel Fold ma jeszcze drugi aparat do selfie w wycięciu zewnętrznego ekranu oraz trzy obiektywy z tyłu obudowy (z głównym 48 Mpix oraz dwoma 10,8 Mpix - tele i szerokokątnym). Całość mocno przypomina smartfony z serii Pixel 7 i mimo nieco dziwacznej formy może się spodobać fanom marki. Nie wiadomo jednak, czy na tyle, by byli skłonni wydać na ten telefon 1799 USD (ponad 7500 zł) – bo taka ma być cena urządzenia w tańszej wersji 256 GB. Lepiej wyposażona z 512 GB ma natomiast oznaczać wydatek 1919 USD, czyli 8 tys. zł.

Z przecieków wynika także, że Pixel Fold wyposażony jest w układ Tensor G2 wspierany przez 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5. Dodatkowe zabezpieczenie danych użytkownika zapewni specjalny chip Titan M2.

Pixel Fold będzie miał swoją premierę 10 maja na konferencji Google I/O 2023.

Źródło zdjęć: Evan Blass (@evleaks)