Samsung atakuje rynek audio. Tym zakupem umacnia swoją pozycję

Samsung już od jakiegoś czasu mocniej zaznacza swoją pozycję w świecie audio. Nie tylko za sprawą własnych produktów, ale także przejętej marki Harman, do której należą również JBL, AKG, Arcam, Mark Levinson oraz Revel. Wkrótce to tej i tak już długiej listy dopiszemy kolejne firmy znane z produkcji głośników, słuchawek czy innych sprzętów dla miłośników muzyki.

Samsung na zakupach

Samsung, wraz z należącą do niego marką Harman, poinformował o planach zakupu biznesu Masimo Corporation. O ile ta nazwa może wam niewiele mówić, o tyle lista marek audio, które do nich należą, już wszystko wyjaśni. To między innymi: Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio oraz Definitive Technology.