Nowy pancerniak z mega latarką i baterią na kilka dni: Doogee V Max S

Firma Doogee zaprezentowała nowy smartfon z serii V Max – model Doogee V Max S . To sprzęt stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach: miłośnikach survivalu, kierowcach ciężarówek, pracownikach terenowych i wszystkich, którzy chcieliby używać ładowarki najwyżej raz na kilka dni.

Długi czas pracy ma zagwarantować duży akumulator o pojemności 22 000 mAh , który według producenta pozwala na 3 do 5 dni realnego użytkowania bez konieczności ładowania. W zestawie znajdziemy ładowarkę 33 W.

Solidny akumulator na pewno przyda się do zasilania dużej, podwójnej lampy kempingowej, umieszczonej na pleckach. Na jednej z grafik opisujących ten model Doogee podaje, że lampa osiąga szczytową jasność aż 1200 lumenów, choć gdzie indziej informuje, że w trybie długiego świecenia jest to zaledwie 150 lumenów. Lampa ma trzy tryby świecenia – standardowy, stroboskopowy i SOS – oraz pięciostopniową regulację jasności i cztery tryby czasu działania.