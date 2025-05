Wiadomości Google z wyczekiwaną funkcją. Pozwoli uniknąć przypału

Wygląda na to, że Wiadomości Google zaczęły udostępniać opcję "Usuń dla wszystkich" w czatach grupowych dla użytkowników wersji beta. Nie ma co ukrywać - to jedna z długo wyczekiwanych funkcji, umożliwiająca użytkownikom usuwanie czatów RCS (Rich Communication Services) z konwersacji grupowych. Wszystko to sugeruje, że szersza wersja tej funkcji czai się tuż za rogiem.