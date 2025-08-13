Nowy system za 37,5 mln zł. Policja i NASK będą nas chronić w sieci
NASK i Policja realizują wspólnie nowy projekt CROPT, który ma poprawić cyberbezpieczeństwo polskiego państwa.
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o uruchomieniu nowego projektu CROPT, który realizowany jest wspólnie przez NASK oraz Policję. Jego częścią są: nowe umiejętności, specjalistyczne szkolenia, a także system teleinformatyczny ułatwiający obsługę incydentów i ściganie sprawców cyberataków.
Projekt CROPT
Projekt CROPT ma celu poprawić skuteczność reakcji państwa na zagrożenia w sieci. Dzięki bliskiej współpracy NASK, Polski oraz Prokuratury możliwe ma być szybsze reagowanie na incydenty, lepsza analiza śladów cyfrowych, a także skuteczniejsze odzyskiwanie danych.
Cyberzagrożenia to jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa w XXI wieku. Dzięki projektowi CROPT tworzymy nowoczesną, skoordynowaną strukturę reagowania. Pozwoli ona skuteczniej wspierać obywateli i instytucje dotknięte cyfrowymi atakami. To realne wzmocnienie naszej cyberobrony, które przekłada się na bezpieczeństwo całego społeczeństwa.
Kluczowym elementem projektu jest nowy system teleinformatycznych, który ma usprawnić komunikację między CSIRT NASK, Policją i podmiotami dotkniętymi atakami.
System zapewni przejrzystość działań, przewidywalność procedur i niepodważalność analizowanych materiałów. W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu, specjalistyczne oprogramowanie oraz szkolenia dla wszystkich jednostek realizujących projekt.
CROPT zostanie zrealizowany w ramach Krajowego Plany Odbudowy (KPO). Na jego realizację przeznaczono prawie 37,5 mln zł.