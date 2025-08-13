Nowy system za 37,5 mln zł. Policja i NASK będą nas chronić w sieci

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o uruchomieniu nowego projektu CROPT, który realizowany jest wspólnie przez NASK oraz Policję. Jego częścią są: nowe umiejętności, specjalistyczne szkolenia, a także system teleinformatyczny ułatwiający obsługę incydentów i ściganie sprawców cyberataków.

Projekt CROPT

Projekt CROPT ma celu poprawić skuteczność reakcji państwa na zagrożenia w sieci. Dzięki bliskiej współpracy NASK, Polski oraz Prokuratury możliwe ma być szybsze reagowanie na incydenty, lepsza analiza śladów cyfrowych, a także skuteczniejsze odzyskiwanie danych.

Cyberzagrożenia to jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa w XXI wieku. Dzięki projektowi CROPT tworzymy nowoczesną, skoordynowaną strukturę reagowania. Pozwoli ona skuteczniej wspierać obywateli i instytucje dotknięte cyfrowymi atakami. To realne wzmocnienie naszej cyberobrony, które przekłada się na bezpieczeństwo całego społeczeństwa. – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Kluczowym elementem projektu jest nowy system teleinformatycznych, który ma usprawnić komunikację między CSIRT NASK, Policją i podmiotami dotkniętymi atakami.

System zapewni przejrzystość działań, przewidywalność procedur i niepodważalność analizowanych materiałów. W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu, specjalistyczne oprogramowanie oraz szkolenia dla wszystkich jednostek realizujących projekt. czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.