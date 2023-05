Zegarki Samsunga dostaną nową funkcję. Chodzi o ratowanie życia

Zegarki Samsung Galaxy Watch4 i Watch5, a także nadchodzące modele Watch6 zyskają nową funkcję. Pozwoli ona śledzić użytkownikom nieregularny rytm serca i potencjalnie uratować ich życie.

Inteligentne zegarki Samsunga z serii Galaxy Watch4 i Galaxy Watch5 mają potencjał, by stać się jeszcze lepszymi urządzeniami. Po wykorzystaniu wbudowanego czujnika temperatury w "piątkach" do śledzenia cyklu menstruacyjnego przyszedł czas na funkcję, która może nawet uratować komuś życie. Chodzi o powiadomienia o nieregularnym rytmie serca (IHRN, Irregular Heart Rhythm Notification), które zostaną dodane do funkcji elektrokardiogramu.

Firma Samsung ogłosiła, że nowa funkcja, która jest zaszyta w aplikacji Samsung Health Monitor, otrzymała zezwolenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration). Rozwiązanie to aktywnie monitoruje rytm serca i informuje o wykryciu migotania przedsionków bezpośrednio z nadgarstka.

Z przyjemnością ogłaszamy, że powiadomienie o nieregularnym rytmie serca, zaprojektowane, aby pomóc milionom ludzi na całym świecie, którzy mogą nie być świadomi potencjalnego ryzyka dla serca, zostało zatwierdzone przez FDA. To kolejny przykład tego, jak Samsung priorytetowo traktuje proaktywne rozwiązania bezpieczeństwa i umożliwia użytkownikom bardziej holistyczne zrozumienie ich układu sercowo-naczyniowego i ogólnego stanu zdrowia.

– powiedział Hon Pak, wiceprezes i szef zespołu Digital Health, MX Business w Samsung Electronics

Choroby sercowo-naczyniowe pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie, a migotanie przedsionków – rodzaj arytmii – jest powszechnie uważane za znak ostrzegawczy dla poważnych problemów sercowo-naczyniowych, które mogą zwiększać ryzyko udaru, niewydolności serca i innych powikłań sercowo-naczyniowych. Co więcej, niektóre przypadki migotania przedsionków są bezobjawowe lub nawet ciche, pozostawiając ludzi nieświadomych ryzyka.

Z tego powodu zegarki Galaxy Watch oferują narzędzia, które mają pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć stan ich serca. Służy temu czujnik Samsung BioActive Sensor, zapis EKG na żądanie i monitor pracy serca, który wykrywa nienormalnie wysokie lub niskie tętno. Dodanie nowej funkcji IHRN umożliwi użytkownikom smartwatchy Galaxy Watch4 i nowszych monitorowanie kolejnego aspektu ich zdrowia.

Jak to działa?

Po aktywacji w aplikacji Samsung Health Monitor funkcja będzie sprawdzać nieregularne rytmy serca w tle za pośrednictwem czujnika BioActive Galaxy Watch. Jeśli pewna liczba kolejnych pomiarów będzie nieregularna, Galaxy Watch ostrzeże użytkownika o potencjalnym migotaniu przedsionków, zachęcając go do wykonania EKG za pomocą zegarka w celu dokładniejszego pomiaru.

Funkcja Irregular Heart Rhythm Notification będzie dostępna jako część ogłoszonego niedawno One UI 5 Watch, który zadebiutuje w tym roku razem z zegarkami z serii Galaxy WAtch6. Nowe oprogramowanie trafi później również na pokład smartwatchy z serii Galaxy Watch4 i Galaxy Watch5.

