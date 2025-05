Filmowy maj w Orange VOD: Oscary, gwiazdy i powroty kultowych bohaterów

Naukowa fantastyka i baśniowy świat Disneya

Natomiast 13 maja do świata Orange VOD zawita magia Disneya w nowej odsłonie. „Śnieżka” to aktorska wersja kultowej baśni z 1937 roku, pełna przygód i uroczych krasnoludków. W rolę tytułowej królewny wcieliła się Rachel Zegler, a jako Zła Królowa wystąpiła Gal Gadot.

Nagradzane dzieła i mroczne historie

Od 1 maja widzowie mogą zanurzyć się w emocjonującej opowieści „The Brutalist” . Film ten zdobył aż trzy statuetki Oscara , w tym za rolę Adriena Brody'ego. To historia architekta László, który po ucieczce z powojennej Europy próbuje odnaleźć szczęście i spełnienie zawodowe w Stanach Zjednoczonych. Gdy jego talent zostaje dostrzeżony przez bogatego przemysłowca, wydaje się, że amerykański sen jest na wyciągnięcie ręki. Szybko jednak okaże się, że rzeczywistość daleka jest od ideału. W filmie zobaczymy również Guya Pearce'a i Felicity Jones.

Powrót ukochanej bohaterki i dawka grozy

Przygotujcie się na wielki powrót. 15 maja do Orange VOD wkracza „Bridget Jones: Szalejąc za facetem” . To już czwarta część przygód ulubienicy milionów, w którą ponownie wciela się niezastąpiona Renee Zellweger. Tym razem zobaczymy, jak Bridget radzi sobie w roli wdowy i matki, a także jako debiutantka w świecie aplikacji randkowych. Czy uda jej się ponownie odnaleźć miłość?

Z kolei 22 maja platforma zaoferuje coś dla fanów mocniejszych wrażeń – klimatyczny horror „Nosferatu” w reżyserii Roberta Eggersa. To nowa interpretacja historii najsłynniejszego wampira i jego mrocznej fascynacji młodą kobietą. W obsadzie znaleźli się Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult oraz Willem Dafoe.

Napięcie oparte na faktach

28 maja to data premiery opartego na faktach thrillera „September 5”. Film przedstawia wstrząsające wydarzenia zamachu podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku, widziane oczami amerykańskich dziennikarzy. To unikalna okazja, by zobaczyć, jak wyglądała praca redaktorów relacjonujących na żywo tragedię, którą śledził ponad miliard ludzi na całym świecie.