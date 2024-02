Rząd ma dla Polaków nową tarczę. Budżet wynosi 1,5 mld zł\

Ruszył rządowy projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, opisywany przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego jako „tarcza w cyberprzestrzeni”. Łączny budżet programu sięga 1,5 mld zł.

Podczas dzisiejszej konferencji Ministerstwo Cyfryzacji wraz z przedstawicielami gminy Izabelin wystartowało z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W jego ramach wsparcie otrzyma ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw, a w każdym do rozdysponowania będzie kwota do 850 tys. zł. Łączny budżet programu wynosi 1,5 mld zł. Cel? Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w samorządach.

Projekt zainicjował jeszcze poprzedni rząd PiS i minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Od tego czasu wnioski o dofinansowanie złożyło już 90 proc. uprawnionych jednostek samorządowych.

Dziś podpisano pierwszą umowę – z gminą Izabelin – na realizację grantu na kwotę 850 tys. zł. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że projekt jest kolejnym „skokiem” naszego kraju w dziedzinie cyfryzacji.

Od dziś kolejne umowy będą sukcesywnie podpisywane, a JST będą mogły rozpocząć swoje działania. Samorządy zyskają fundusze na bezpieczne i sprawne urzędy, bezpieczeństwo danych oraz dostępne usługi elektroniczne

– mówił podczas konferencji w Izabelinie Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier przekonywał, że ogromne zainteresowanie projektem ze strony samorządów pokazuje, że są one świadome zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Co przyniesie Cyberbezpieczny Samorząd?

Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego przede wszystkim przyczyni się poprawy ochrony danych przechowywanych w urzędach. Ma to nastąpić między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury, która służy do zarządzania dostępem do danych oraz tworzeniem ich kopii zapasowych.

Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że dzięki projektowi zwiększy się także odporność urzędów na czynniki zewnętrzne, które mogłyby zagrozić ich ciągłości pracy, np. próby ataków na systemy IT samorządów, kradzież danych lub przerwy w zasilaniu.

Nowy projekt ma również poprawić dostępność usług elektronicznych w samorządach, na co pozwoli rozwój infrastruktury sieciowej oraz jej zabezpieczeń.

Wnioski o granty złożone przez samorządy zakładają realizację działań w trzech obszarach mających wpływ na cyberbezpieczeństwo. Największa część zakładanego budżetu, bo aż 1,2 mld zł, pójdzie na infrastrukturę sprzętową i oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe. Z kolei ok. 183 mln zł ministerstwo chce wydać na cele organizacyjne, czyli m.in. certyfikaty czy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a ok. 105 mln zł pochłoną szkolenia pracowników. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Ze wsparcia skorzystają urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie i jednostki organizacyjne samorządów gmin, powiatów i województw.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji, opracowanie własne