Smartfon zamiast urny. Rząd przedstawił plany

Rząd chce wprowadzić w przyszłości możliwość głosowania w wyborach przez Internet. Trwają w tej sprawie już konsultacje.

Wszyscy wiemy, jak zakończył się pomysł głosowania kopertowego, które kosztowało nas 70 mln zł i ostatecznie nie doszło do skutku. Jednak nowy rząd nie rezygnuje z idei głosowania zdalnego. Informacje na ten temat zdradził aktualny Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na antenie Polsat News.

Głosowanie przez Internet

Rząd chce, aby Polacy w niedalekiej przyszłości mogli głosować przez Internet. Krzysztof Gawkowski zdradził, że trwają już w tej sprawie konsultacje, ale nie ma szans, aby tego typu rozwiązanie pojawiło się przy okazji wyborów prezydenckich, które odbędą się prawdopodobnie w maju 2025 roku.

Miałem na początku roku spotkanie ze środowiskiem samorządowców, którzy powiedzieli mi, że to jest proces warty rozważenia.

- powiedział Minister Cyfryzacji.

Oznacza to, że głosowanie przez Internet nie będzie też możliwe przy okazji tegorocznych wyborów do samorządów, które powinny odbyć się na wiosnę oraz do Parlamentu Europejskiego, które zaplanowane są na czerwiec.

Niestety, nie wiemy, na jakim etapie są konsultacje i prace nad możliwością wprowadzenia głosowania w wyborach za pośrednictwem Internetu. Zapewne w najbliższych miesiącach poznamy więcej szczegółów.

Przy okazji Gawkowski ujawnił, że trwają prace międzyresortowe nad wprowadzeniem internetowego systemu rejestracji wizyt u lekarzy specjalistów. Uprzedza jednak, że na połączenie poszczególnych systemów potrzeba długich miesięcy, a czasami nawet i lat. Na pewno nie się nie stanie w ciągu kwartału.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Polsat News