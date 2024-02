Te laptopy nie trafią do uczniów. Rząd nie chce sprzątać po poprzednikach

Ponad 10 tys. laptopów dla uczniów kurzy się w magazynach. Jednak nie można nic z nimi zrobić, bo nie pozwala na to ustawa.

Program laptopów dla uczniów realizowany był przez poprzedni rząd. Do każdego czwartoklasisty miał trafić przenośny komputery, który miał służyć do nauki. Jednak ponad 10 tys. laptopów kurzy się w magazynach i według ustawy nic nie można z nimi zrobić — informuje TVN24.

Laptopy dla uczniów kurzą się w magazynach

Okazuje się, że szkoły źle oszacowały zapotrzebowanie na komputery. Częściowo problemem są też przenosiny uczniów między szkołami. W efekcie tego ponad 10 tys. laptopów zostało zwróconych i kurzą się w magazynach. W teorii mogłyby zostać wykorzystanie w salach komputerowych szkołach, ale to niemożliwe, bo nie pozwala na to ustawa.

Do magazynu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) wróciło ponad 10 tysięcy komputerów, które miały być przekazane w ramach programu "Laptop dla ucznia". Bardzo boli mnie fakt, że w tym pośpiechu, w tym braku przygotowania, w ustawie o laptopach nie przewidziano, co można zrobić z tymi komputerami, które zostaną zwrócone.

- powiedział TVN24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Wiceminister cyfryzacji uważa, że to marnotrawstwo, bo komputery mogłyby zostać w szkołach i być wykorzystywane w salach komputerowych, które często są przestarzałe. Dyrektorzy szkół nawet mają o to pytać. Jednak ministerstwo nie może się na to zgodzić, bo twórcy ustawy nie przewidzieli takiej możliwości. Według ustawy niewykorzystane laptopy muszą być zwrócone, więc teraz leżą w magazynach i nic nie można z nimi zrobić.

Warto przypomnieć, że w sprawie laptopów dla uczniów nowy rząd złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Poprzedni rząd między innymi nie zabezpieczył pieniędzy na realizację programu. Ten był finansowany z budżetu państwa, ale kwota miała być później odzyskana z Unii Europejskiej. Rzecz w tym, że Komisja Europejska nie przystała na propozycje rządu i w budżecie zrobiła się dziura. Program został anulowany i rząd KO pracuje nad nowym projektem.

