Rządowe laptopy w cieniu skandalu. Jest zawiadomienie do prokuratury

Ministerstwo Cyfryzacji złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy programie "laptopy dla uczniów".

Jednym z flagowych programów rządu PiS, i to akurat przed wyborami, były "laptopy dla uczniów". Te trafiły do wszystkich czwartoklasistów i mają im posłużyć do nauki. Nowy rząd koalicyjny jest zdania, że przy jego realizacji popełniono wiele błędów, na co wskazuje też Unia Europejska. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie w trybie niejawnym o możliwości popełnienia przestępstwa.

Prokuratura sprawdzi laptopy dla uczniów

Na niedawnej konferencji, w której mieliśmy okazję brać udział, nowy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ujawnił, jakie błędy poprzedni rząd popełnił przy realizacji programu "laptopy dla uczniów".

Najważniejszy dotyczy finansowania. Komputery zostały kupione za państwowe pieniądze, a kwota miała być później odzyskana z funduszy unijnych. Cały problem polega na tym, że Komisja Europejska negatywnie oceniła program i w budżecie zrobiła się ogromna dziura, wynosząca ponad 1 mld zł. Dodatkowo nie zabezpieczono finansowania na kolejny rok.

Krzysztof Gawkowski zapowiadał, że do prokuratury zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Słowa dotrzymano i takie zawiadomienie właśnie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zostało ono złożone w trybie niejawnym, więc nie znamy szczegółów. Natomiast możemy być pewni, że będzie to bardzo głośna sprawa.

Minister Cyfryzacji złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie w trybie niejawnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach programu „Laptop dla ucznia”. Materiały, które stały się podstawą do złożenia… pic.twitter.com/df9Udr0Tw0 — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) February 15, 2024

Aktualny rząd zapowiedział utworzenie nowego programu dla uczniów. Jednak ten zaplanowany jest najwcześniej na 2025 rok, więc w tym czwartoklasiści nie dostaną żadnych sprzętów. Nie wiadomo też, czy będą to również laptopy. Ministerstwo Cyfryzacji może skłaniać np. ku tabletom.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji