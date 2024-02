Dzieci nie dostaną laptopów, za to PiS dostanie wyrok

Program Laptop dla ucznia nie wypalił. Rząd PiS jest winien wielu nieprawidłowości i prawdopodobnie odpowiedzialni za program staną przed sądem.

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że już zostało złożone doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Szczegóły nie zostały podane do wiadomości publicznej, ale zostały wspomniane „mocne nieprawidłowości” w planowaniu i realizacji programu. Finanse to najmniejszy problem.

Najwięcej wiemy o problemie finansowym programu. Laptopy zostały kupione za pieniądze państwa, które miały być odzyskane z funduszy unijnych. Tak się jednak nie stało, bo KE negatywnie oceniła realizację programu. Po laptopach została więc wielka finansowa dziura, której nie było czym zasypać. Ministerstwo cyfryzacji udostępniło pismo, które jest dowodem w sprawie. Możemy w nim przeczytać między innymi:

Oznacza to, że przyjęty przez MC sposób realizacji inwestycji C2.1.2. nie jest zgodny z aktualnymi wymogami wynikającymi ze wskaźnika C15G i w konsekwencji wydatki ponoszone w związku z wdrażaniem tej inwestycji (całość alokacji na to działanie to 1 515 315 997,19 zl) mogą zostać uznane przez KE za niekwalifikujące się do refundacji ze Srodków Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. […] KE negatywnie oceniła sposób realizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki reformy C2.1 […] kluczowym jest podjecie pilnych działań przez MC i MEiN, które będą miały na celu zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania pozytywnej oceny KE dla sposobu realizacji wskaźnika C15G, w powiązaniu z reforma C9G.

Oto pełna treść pisma:

Poprzedni rząd nie zadbał o zabezpieczenie finansowe programu na rok 2024 zarówno z Budżetu Państwa, jak i Krajowego Planu Odbudowy, więc niemożliwa jest realizacja przetargu. Przy tym z powodu braku finansowania wątpliwa jest podstawa prawna ogłoszenia przetargu. Ponadto nie uzyskał zgody Komisji Europejskiej na realizację KPO w zakresie zakupu komputerów dla czwartoklasistów. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaś nie przygotowało dokumentacji dotyczącej cyfryzacji edukacji i dystrybucji sprzętu do szkół. Na koniec trzeba dodać także niejasności w ustawie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Co teraz dostaną uczniowie?

W związku z licznymi problemami program „Laptop dla ucznia” zostanie zawieszony. Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku czwartoklasiści nie otrzymają laptopów. Trzeba jednak pamiętać, że ustawa zobowiązuje rząd do wspierania uczniów sprzętem. Dlatego resort przygotuje program alternatywny: Cyfrowy uczeń.

Strategię nowego programu poznamy w połowie 2024 roku, jednak realizacja została zaplanowana dopiero na rok 2025. Jak będzie wyglądać? Oczywiście uczniowie otrzymają urządzenia, które będą im pomagać w nauce, ale nie jest powiedziane, że będą to laptopy. Możliwe, że rząd postawi na tablety. Na pewno jednak będą to sprzęty dostosowane do używania przez dzieci.

Ponadto aktualny rząd wymienia problemy merytoryczne z programem przygotowanym przez PiS. Uczniowie otrzymali sprzęt, ale nie mieli żadnego wsparcia w zakresie higieny cyfrowej, a więc swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie powstało także żadne oprogramowanie, które mogłoby pomóc rodzicom i dzieciom w prawidłowym korzystaniu ze sprzętu.

Program PiS bazował wyłącznie na dostarczeniu sprzętu. Nie został opracowany żaden program wykorzystywania laptopów w szkole i w domu do nauki. Nauczyciele nie mieli żadnych wytycznych od MEiN, co z tymi laptopami zrobić w czasie lekcji, jakie zadania do samodzielnej realizacji zlecać i jak pomóc dzieciom w kontakcie z technologią. Zresztą szkoły również nie były przygotowane na przyjęcie sprzętu. Zabrakło podstawowej infrastruktury, jak gniazdka elektryczne i lokalna sieć, która pozwoliłaby połączyć laptopy i pracować w grupie.

Mamy głęboką nadzieję, że aktualny rząd poprawi także te błędy w realizacji programu. Ponadto wiemy, że Ministerstwo Cyfryzacji rozmawia z Ministerstwem Edukacji i Nauki o wprowadzeniu edukacji o cyberbezpieczeństwie do szkół, co również będzie miało ogromne znaczenie, gdy czwartoklasiści otrzymają urządzenia.

