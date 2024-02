To powinna być lekcja obowiązkowa. Również dla dorosłych

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wcielił się w rolę nauczyciela. Pokazał czwartoklasistom jak odróżnić prawdę od fałszu.

6 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. To „święto” dające pretekst, by rozmawiać i uczyć się, jak bezpiecznie działać w sieci. Z tej okazji wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i Ewa Domańska, specjalistka NASK, poprowadzili wyjątkową lekcję dla czwartoklasistów w jednej z warszawskich szkół. W Dniu Bezpiecznego Internetu młodzież uczyła się, jak odróżnić w sieci prawdę od informacji fałszywych – fake newsów.

Minister cyfryzacji wielokrotnie podkreślał, że umiejętność krytycznego myślenia to jedna z kluczowych kompetencji cyfrowych. Czwartoklasiści przekonali się na przykładach, jak można wpaść w pułapkę fałszywych informacji. Na ich oczach został podrobiony sok pomarańczowy – tak samo mogą zostać podrobione informacje. Zabawa w głuchy telefon zaś pokazała, jak bardzo może zostać zniekształcona informacja. Nawet jeśli przekazujący informacje starają się mówić prawdę, mogą nas oszukać. Dlatego zawsze warto docierać do źródła.

Rozmawialiśmy z uczniami o tym, czym różni się prawda od fałszu, ale też jak odróżnić prawdę od np. czyjejś opinii. To tym bardziej ważne, że niekiedy coś, co wydaje nam się prawdziwe, po wnikliwej analizie, okazuje się być fałszem. Dzieci przyswajają dziś ogrom informacji, także tych pochodzących z sieci i powinny wiedzieć, że nie warto wierzyć we wszystko, co przeczytają – wyjaśnił Krzysztof Gawkowski.

Wydaje się, że dzieci czują, że warto sprawdzać prawdziwość informacji. Pojęcie dezinformacji dla wielu było nowe, ale wszyscy obecni wiedzieli, czym jest fake news. Czwartoklasiści nie wpadli w pułapkę, jaką przygotowali dla nich prowadzący lekcję: SMS o treści „w piątek nie ma lekcji”. Uczniowie jednogłośnie uznali, że trzeba to sprawdzić w elektronicznym dzienniku, co bardzo dobrze wróży na przyszłość. „Musimy edukować młode pokolenie, mając jednak na uwadze fakt, że sami, jako dorośli, też czasem padamy ofiarą dezinformacji” – przyznał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dlaczego takich lekcji nie ma w programie?

Po lekcji Krzysztof Gawskowski powiedział, że wierzy, że takie zajęcia będą odbywać się w każdej szkole i każde dziecko będzie miało szansę pogłębić wiedzę z tego obszaru, by czuć się w sieci pewniej i bezpieczniej. Bardzo chętnie zobaczyłabym takie lekcje w programie szkolnym. Zapytałam więc ministra cyfryzacji, czy resort planuje wprowadzenie takich zajęć na stałe – oczywiście prowadzonych przez nauczycieli, nie przez specjalistów NASK. Sam minister cyfryzacji zaznaczył, że NASK nawet nie ma tylu pracowników ani funduszy, by rozjechali się po Polsce i nieśli kaganek cyberoświaty do szkół osobiście.

Czy program szkolny ulegnie zmianie? Ministerstwo Cyfryzacji już kontaktuje się z Ministerstwem Edukacji w tej sprawie.

Nie ma dzisiaj czegoś takiego, że nie rozmawiamy o tym i że nie będziemy czegoś robili […]. Uważam, że różnego rodzaju działania w podstawie programowej, żeby prowadzić dobrą edukację w internecie, są niezbędne, potrzebne i na pewno by się przydały. Jesteśmy podczas tego procesu, ale do podstawy programowej jeszcze trochę czasu. Na razie te prace się toczą. – zapewnił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Aktualnie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zachęca do prowadzenia lekcji zdalnych z zakresu cyberbezpieczeństwa i bazowania na materiałach dostępnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Specjaliści NASK przygotowali już kilkaset webinarów dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Wszystkich dorosłych zaś Krzysztof Gawkowski zaprasza do korzystania z darmowych zasobów, dostępnych na takich stronach jak saferinternet.pl.

Zobacz: Ważna lekcja dostępna za darmo. Każda szkoła powinna skorzystać

Lekcja była transmitowana na żywo na kanale NASK i wciąż można ją tam obejrzeć. Myślę, że to dobra inspiracja dla nauczycieli i rodziców, chcących zaszczepić w młodych użytkownikach internetu zwyczaj krytycznego myślenia.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne