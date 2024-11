Innowacje Orange Polska: prostota, elastyczność, bezpieczeństwo

W ostatnich dniach redakcja TELEPOLIS.PL gościła na Orange OpenTech 2024 w Châtillon pod Paryżem. Jednym z punktów programu był panel dyskusyjny, w którym brała udział między innymi Liudmila Climoc, prezes Orange Polska.

W dniach 26-28 listopada 2024, w Orange Gardens w Châtillon pod Paryżem odbył się Orange OpenTech 2024. Wydarzenie to było dla pomarańczowej grupy telekomunikacyjnej okazją do zaprezentowania zaproszonym gościom i dziennikarzom innowacji, które Orange już wdrożył lub planuje wdrożyć. Jednym z punktów programu wydarzenia był panel dyskusyjny, w którym brali udział:

Bruno Zerbib , Executive Vice President, CTIO Orange,

, Executive Vice President, CTIO Orange, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière , Executive Vice President, CEO Orange Europe,

, Executive Vice President, CEO Orange Europe, Liudmila Climoc , CEO Orange Polska,

, CEO Orange Polska, Xavier Pichon , CEO Orange Belgium,

, CEO Orange Belgium, Julien Ducarroz, CEO Orange Romania.

Innowacje w Orange Polska

Innowacje technologiczne, które zmieniają sposób życia i pracy, stały się kluczowym elementem strategii wielu firm. W szczególności w branży telekomunikacyjnej, gdzie konkurencja rośnie z dnia na dzień, potrzeba nie tylko adaptacji do zmieniających się trendów, ale także kreowania nowych rozwiązań, które odpowiadają na rosnące potrzeby użytkowników. Jedną z firm, która skutecznie realizuje tę misję, jest Orange Polska, której prezes, Liudmila Climoc, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat innowacji w Polsce podczas panelu dyskusyjnego w ramach Orange OpenTech 2024.

Innowacja jako odpowiedź na potrzeby klientów

Liudmila Climoc wyjaśniła, że dla Orange Polska innowacja to nie tylko wprowadzanie nowych technologii, ale przede wszystkim odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów. Firma stawia na technologie, które nie są "innowacyjne dla innowacyjności", lecz mają na celu dostarczanie realnych, pozytywnych doświadczeń dla użytkowników. W kontekście innowacji, Orange Polska koncentruje się na dwóch głównych aspektach: po pierwsze, zapewnieniu doskonałej jakości łączności, a po drugie, oferowaniu usług, które wychodzą poza klasyczne pojęcie telekomunikacji.

Rola łączności w cyfrowym świecie

Jako jedna z wiodących firm telekomunikacyjnych w Polsce, Orange Polska kładzie ogromny nacisk na rozwój infrastruktury, która zapewnia użytkownikom szybki, niezawodny dostęp do Internetu. W tym kontekście firma wdrożyła nowatorskie rozwiązania, takie jak szybki Internet światłowodowy, który obecnie dostępny jest dla niemal dwóch milionów gospodarstw domowych w Polsce. Orange Polska stawia na łącza o prędkości dochodzącej nawet do 10 Gb/s, co stanowi ogromny krok naprzód w porównaniu do tradycyjnych prędkości oferowanych przez innych operatorów.

Liudmila Climoc zauważa, że w erze nowoczesnych technologii łączność nie jest już jedynie usługi, ale doświadczenie, które ma być płynne i bezproblemowe. W związku z tym firma rozwija także Wi-Fi 7, które ma jeszcze bardziej poprawić jakość dostępu do Internetu, zwłaszcza w domach i biurach.

Innowacje dla biznesu: elastyczność i bezpieczeństwo

Orange Polska nie ogranicza swojej oferty do sektora konsumenckiego. Współpraca z firmami staje się coraz bardziej istotnym obszarem działania. Przykładem może być rozwijana platforma Orange Business, która łączy w sobie usługi chmurowe, bezpieczeństwo cyfrowe oraz elastyczne rozwiązania telekomunikacyjne. Współpraca z Orange Cyber Defense ma na celu zapewnienie firmom najwyższego poziomu ochrony danych, co w dzisiejszych czasach jest niezbędne w kontekście rosnących zagrożeń cybernetycznych.

Z kolei platforma "evolution" ma na celu uproszczenie procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT i pozwala przedsiębiorstwom na jeszcze łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie swoimi zasobami cyfrowymi. Orange Polska w tym kontekście nie oferuje jedynie produktów, ale kompleksowe rozwiązania, które zmieniają sposób, w jaki firmy funkcjonują w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie.

Personalizacja i nowoczesne usługi dla klientów

Innowacje w Orange Polska nie ograniczają się do infrastruktury, ale także do tworzenia bardziej spersonalizowanych doświadczeń dla użytkowników. Wprowadzenie systemu Customer Value Management (CVM) opartego na sztucznej inteligencji, umożliwia lepsze dopasowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów. Jak tłumaczy Liudmila Climoc, kluczowe jest nie tylko oferowanie produktów, ale także dostosowywanie ich do oczekiwań użytkowników. Dzięki nowym technologiom możliwe stało się tworzenie ofert w czasie rzeczywistym, które odpowiadają na potrzeby klientów na każdym etapie ich interakcji z firmą.

Flex: rewolucja w ofertach cyfrowych

Jednym z najbardziej innowacyjnych produktów, który zyskał dużą popularność w Polsce, jest Flex – cyfrowa usługa Orange. Umożliwia ona łatwe i szybkie zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi w sposób elastyczny i dostosowany do potrzeb użytkownika. W ciągu zaledwie 10 minut można rozpocząć korzystanie z tej usługi, a jej prostota i łatwość obsługi sprawiają, że zyskała już 400 tys. użytkowników. Flex to świetny przykład na to, jak innowacje mogą wprowadzać zmiany w tradycyjnych modelach biznesowych, czyniąc je bardziej dostosowanymi do współczesnych oczekiwań.

Innowacja w ekosystemie: współpraca i otwartość

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, innowacja nie jest możliwa bez współpracy i wymiany doświadczeń z innymi firmami, organizacjami oraz środowiskami. Liudmila Climoc podkreśla, że kluczowym elementem sukcesu firmy jest nie tylko wewnętrzna innowacyjność, ale również otwartość na współpracę z zewnętrznymi partnerami i tworzenie rozbudowanego ekosystemu innowacji.

Hybrydowe podejście do innowacji

Według prezes Climoc, innowacja nie może odbywać się w izolacji. Orange Polska przyjęło podejście hybrydowe, które łączy współpracę wewnętrzną z zewnętrznymi partnerami. Firma działa na trzech głównych płaszczyznach: po pierwsze, rozwija wewnętrzne inicjatywy, po drugie – współpracuje z dużymi firmami, takimi jak Google i Intel, a po trzecie, angażuje startupy oraz uczelnie wyższe, tworząc przestrzeń do "krzyżowego zapłodnienia pomysłów". Takie podejście pozwala nie tylko na czerpanie z wiedzy i doświadczeń innych, ale także na implementowanie świeżych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą być zaadoptowane w praktyce.

Programy wewnętrzne: wzmacnianie kultury innowacyjności

Orange Polska rozwija także własne inicjatywy wewnętrzne, które mają na celu wspieranie innowacyjności wśród pracowników. Przykładem takiego programu jest "Innovation Waves", w ramach którego pracownicy są angażowani w tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Do tej pory firma zrealizowała trzy fale tego programu, angażując niemal 300 osób, które pracowały w ponad 50 zespołach nad różnymi pomysłami. Wynikiem tej współpracy było powstanie 13 koncepcji, które przekształciły się w „proof of concepts”, a niektóre z nich są już w fazie implementacji. Wśród przykładów wymienia się wirtualne systemy wspierające sprzedaż, jak również zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w sklepach detalicznych.

Liudmila Climoc zwraca uwagę na rolę, jaką w tych procesach odgrywają zespoły pracujące w ścisłej współpracy z działami biznesowymi. Dzięki temu pomysły są nie tylko innowacyjne, ale również zgodne z realnymi potrzebami rynkowymi i biznesowymi, co zwiększa ich szansę na sukces.

Energia, priorytety i wspólna wizja

Współpraca w Orange Polska opiera się na silnym poczuciu energii i wspólnej misji. W ramach zespołów innowacyjnych, pomarańczowa firma łączy różnorodne kompetencje, od cyberbezpieczeństwa po rozwój nowoczesnych sieci, co pozwala na tworzenie produktów i usług o realnym wpływie na rynek. Zespół Orange Polska działa na rzecz realizacji dużych celów, które są zgodne z priorytetami strategicznymi firmy. Liudmila Climoc podkreśla, że każdy projekt innowacyjny musi być integralną częścią szerszej wizji firmy i być ściśle powiązany z jej długofalową strategią. Oznacza to, że wszystkie inicjatywy muszą być zgodne z planem działań Orange Polska, co zapewnia ich spójność i efektywność.

W Orange Polska innowacje są traktowane jako fundament długofalowego rozwoju, który łączy najnowsze technologie, zrozumienie potrzeb rynku oraz współpracę z najlepszymi ekspertami w branży. Firma nie tylko odpowiada na bieżące wyzwania, ale również wyznacza kierunki przyszłości, angażując w ten proces wszystkie dostępne zasoby – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

