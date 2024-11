Orange prezentuje Live Intelligence. To rewolucja GenAI dla firm

Podczas wydarzenia OpenTech 2024, Orange Business ogłosił wprowadzenie na rynek Live Intelligence, kompleksowego rozwiązania GenAI, które uprości wdrażanie i zarządzanie tą technologią w firmach każdej wielkości oraz jednostkach samorządu terytorialnego we Francji, a wkrótce także w całej Europie.

Live Intelligence to owoc pracy zespołów innowacyjnych Orange, testowany przez ponad 50 tysięcy pracowników pomarańczowej grupy w ciągu ostatniego roku. Rozwiązanie to powstało z myślą o transformacji wewnętrznych praktyk Orange i zwiększeniu efektywności poprzez zapewnienie dostępu do najnowszych rozwiązań AI. Jego prostota ma przyczynić się do szybkiego wdrożenia i znaczącego wzrostu wydajności.

Koniec z "Shadow AI"

Live Intelligence ma skutecznie przeciwdziałać rosnącemu zjawisku "Shadow AI". Chodzi tu o niekontrolowane wykorzystywanie przez pracowników firm darmowych rozwiązań online, co naraża firmy na ryzyko wycieku poufnych danych.

Demokratyzacja GenAI

Platforma Live Intelligence została wzbogacona o ofertę multi-LLM, mającą zaspokoić potrzeby zarówno początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Prosta w obsłudze i oferowana w modelu SaaS, Live Intelligence ma na celu przyspieszenie wdrażania GenAI we wszystkich firmach, w tym w MŚP, które stanowią trzon europejskiej gospodarki.

Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi, pracownicy otrzymają dostęp do biblioteki gotowych promptów, umożliwiających realizację najczęstszych zadań: analizę i streszczanie dokumentów, wydobywanie ważnych informacji z łańcuchów e-maili, sporządzanie protokołów ze spotkań, tworzenie agend, przygotowywanie wywiadów czy redagowanie artykułów.

Ten podstawowy zestaw funkcji pozwoli na łatwe wdrożenie rozwiązania przez zespoły i oferuje realny wzrost efektywności operacyjnej. Live Intelligence zapewni elastyczność i adaptowalność bez uszczerbku dla bezpieczeństwa danych, które pozostaną hostowane i zarządzane w Europie. Rozwiązanie umożliwi firmom monitorowanie wdrażania i korzystania z GenAI, takich jak typ LLM, liczba użytkowników i pulpit nawigacyjny zużycia.

Uproszczony dostęp do GenAI dla wszystkich firm

Gartner przewiduje, że do 2026 roku 80% firm wdroży GenAI, ale obecnie napotykają one szereg wyzwań w tym zakresie. Wysokie koszty wejścia, złożoność techniczna i obawy o wyciek danych to istotne bariery utrudniające wdrożenie. Dzięki Live Intelligence, Orange Business chce pomóc pokonać te bariery i oferować wsparcie na każdym etapie wdrażania rozwiązania, od identyfikacji przydatnych zastosowań po ich implementację, zapewniając jednocześnie szkolenia i akulturację zespołów.

Wspieranie innowacji biznesowych poprzez usługi cyfrowe jest kluczowym elementem naszej strategii. Live Intelligence umożliwia wszystkim firmom, niezależnie od ich wielkości czy sektora, wykorzystanie potencjału GenAI do poprawy efektywności operacyjnej i obsługi klienta bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ich danych. AI to więcej niż technologia; to fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki postrzegamy przyszłe aplikacje.

– powiedziała Aliette Mousnier-Lompré, CEO Orange Business

