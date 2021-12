Mobile Trends 2022, czyli jaka przyszłość czeka rynek mobilny

Świat wokół nas ciągle się zmienia i dotyczy to również technologii mobilnych. Dekadę temu zachwycaliśmy się pierwszymi smartfonami, a dziś dotykowe urządzenie z 6 aparatami i łącznością 5G nie robi na nikim szczególnego wrażenie. A dokąd to wszystko zmierza? Tego będzie się można dowiedzieć podczas konferencji Mobile Trends 2022, która w marcu odbędzie się w Krakowie.

Urządzenia mobilne zaprzątają nasze zmysły już od pierwszego telefonu. Jego historia zaczęła się dość burzliwie, od batalii sądowej pomiędzy Grahamem Bellem a Elishą Grayem. Jak wiemy, zwycięsko wyszedł z niej Bell, który wynalazł telefon, próbując udoskonalić telegraf. Potem były centrale telefoniczne, budki telefoniczne, komputery wielkości szafy, telefony stacjonarne i w końcu pierwszy telefon komórkowy. \Pierwszym “urządzeniem mobilnym” była 40 kilogramowa “walizka” firmy Ericsson z 1956 roku. Mniejszym gabarytowo był model Motorola DynaTAC z 1973 roku. Z pierwszym smartfonem mieliśmy do czynienia 19 lat później. Powstał wtedy IBM Simon, który oprócz dzwonienia umożliwiał wysyłanie e-maili oraz faksów, a także był pagerem, kalkulatorem, notatnikiem i kalendarzem.

Współczesne smartfony są do siebie coraz bardziej podobno, a czasem ciężko je wręcz odróżnić od siebie. Niektórzy wieszczą, że technologia mobilna powoli osiąga kres swojego rozwoju. Wciąż powtarzane są te same schematy, podkręcane są tylko podzespoły. A czego spodziewają się użytkownicy mobilnego sprzętu? Serwis Design World przeprowadził badania, wedle których są to w pełni odnawialne wyświetlacze holograficzne lub projekcyjne, urządzenia składane, aparaty peryskopowe, bioczujniki zdrowia oraz urządzeń rolowane. Ankietowanych interesowała też możliwość oddzielenia urządzenia od wyświetlacza. Z kolei firma Dev wskazuje na wzrost znaczenia chmury i mocy obliczeniowych, co przyczyni się do dalszego rozwoju sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja ma być też składnikiem asystentów głosowych. W sytuacji, w której całą aktywność przenieśliśmy do urządzeń mobilnych, istotny jest też rozwój cyberbezpieczeństwa.

Dynamiczny rozwój technologii mobilnych, które z impetem weszły w nasze codzienne życia, stawia wiele pytań o przyszłość, zarówno pod kątem ich użyteczności, ale i zagrożeń, jakie ze sobą niosą. O trendach w rozwoju technologii będzie można dowiedzieć się podczas zbliżającej się 11. edycji konferencji Mobile Trends, która odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 marca 2022 roku.

Mobile Trends Conference to okazja, podczas której będzie można porozmawiać z ekspertami i specjalistami nowych technologii i trendów na rynku mobile na żywo. Ponad 20 prelegentów opowie o projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań dedykowanych również najnowszym urządzeniom wykorzystującym rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość (AR i VR). To także wielka impreza networkingowa, podczas której firmy oraz uczestnicy mogą mieć niepowtarzalną okazję, aby wymieniać się zdobytymi doświadczeniami. Nie zabraknie również gali rozdania nagród Mobile Trends Awards. Zgłoszenia można wysyłać do 12 stycznia 2022 roku.

Bilety na wydarzenie dostępne są do kupienia na stronie 2022.mobiletrends.pl. Do 21 grudnia tego roku można je kupić w promocyjnej cenie 700 zł netto.

Zobacz: OPPO Find N – pozamiatał i ukłonił się skromnie

Zobacz: Zdecydowaliśmy. Oto smartfony, które warto kupić w 2021 r.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe