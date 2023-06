Wyciekły Twoje dane? - TeleMIX odc. 9

Miliony loginów i haseł z Polski trafiły do sieci! To prawdopodobnie jeden z największych wycieków danych w historii polskiego Internetu. Zastanawiasz się jak sprawdzić czy wśród nich są także i Twoje loginy oraz hasła? O tym gdzie znaleźć odpowiedź opowiemy w najnowszym odcinku Telemixa, czyli w naszym tygodniowym przeglądzie najważniejszych informacji ze świata telekomunikacji, nowych technologii i nauki.

Wspomniany wyciek danych to tylko jedna z takich ciekawych wiadomości. Druga z nich to z pewnością garść nowości z międzynarodowych targów komputerowych Computex na Tajwanie. Na miejscu był obecny także nasz dziennikarz, dzięki któremu będziemy mogli na moment przenieść się na to święto nowości z branży pecetów i laptopów.

Rząd idzie na zakupy

Poznaliśmy też decyzję w sprawie laptopów dla czwartoklasistów. Rządzący podjęli dość nietypową decyzję w tej sprawie. Nietypowe, choć w nieco innym znaczeniu, jest rozwiązanie, które chce wprowadzić z kolei hiszpański rząd. Ma to być aplikacja, która będzie mierzyć czas poświęcany w związkach na domowe obowiązki. Czy to na pewno dobry pomysł? Zajrzyjcie do najnowszego odcinka i dajcie znać czy się z tym zgadzacie.

Ostatni tydzień przyniósł sporo nowości sprzętowych oraz recenzji na Telepolis.pl. A my szykujemy już kolejne testy - w tym między innymi Thermomixa. Chcielibyście sprawdzić jakieś konkretne przepisy na tym robocie kuchennym? Czekamy na Wasze propozycje w sekcji komentarzy.

