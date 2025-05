T-Mobile rozszerza zasięg 5G. Liczba stacji rośnie

W kwietniu sieć 5G Bardziej, czyli 5G w paśmie C, zwiększyła się o około 100 stacji bazowych , na których operator włączył nowy standard. W ostatnim dniu zeszłego miesiąca operator informował o 22 nowych stacjach dołączonych w ciągu tygodnia do 5G Bardziej.

W maju T-Mobile poprawił zasięg w Białej Podlaskiej, Gdańsku, Krakowie, Lublińcu, Radomsku, Szczecinku i Władysławowie . Do sieci 5G Bardziej dołączyło tylko jedno miasto – Drobin . W każdym z wymienionych miast operator włączył 5G w paśmie C na jednej stacji bazowej.

Magentowy operator zapewnia dostęp do 5G w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.