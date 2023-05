Thermomix nie wejdzie? Spróbuj tego! Test Kohersen CY021

Jeśli marzy Ci się mikser z funkcją gotowania, ale w kuchni zmieści Ci się najwyżej czajnik elektryczny… odpowiedzią jest Kohersen CY021.

Kohersen CY021 to robot kuchenny z funkcją gotowania, który odnajdzie się także w małej przestrzeni. Podobnie jak konkurencja, ma łączność Wi-Fi, ekran dotykowy, aplikację mobilną i bazę wbudowanych przepisów. Można w nim rozdrobnić produkty i gotować jak w tradycyjnym garnku, podsmażyć bez wody, wyrobić ciasto, gotować na parze i sous vide, a nawet opłukać warzywa w ciepłej wodzie.

Przede wszystkim jednak Kohersen CY021 zajmuje niewiele miejsca i spokojnie może znaleźć się na wyposażeniu kawalerki. Jego kielich ma pojemność całkowitą 3,3 litra, zmieści do 2,3 l produktów lub zupy i można w nim wyrobić maksymalnie ok. 800 g ciasta (na przykład ciasto na pizzę z 500 g mąki i 300 g wody).

Co ważne, jego kielich znajduje się z lewej strony ekranu dotykowego, a nie za nim. To pozwoliło zbudować urządzenie bardziej kompaktowe niż konkurenci firm Vorwerk czy Silvercrest. Na blacie trzeba zarezerwować sobie 39 x 24 cm (936 cm2). Dla porównania Monsieur Cuisine Smart potrzebuje przynajmniej 1125 cm2, a Thermomix TM6 – 1086 cm2. Wymiary ze specyfikacji niekoniecznie mogą to pokazać, ale Kohersen CY021 jest bardziej ustawny od wymienionych konkurentów, a nieużywany łatwiej schować w wąskiej szafce kuchennej. Zresztą producent zaleca, by właśnie tak go przechowywać, gdy nie jest potrzebny.

U mnie wystarczy, że postawię robota Kohersen bokiem na płytkim blacie i już można o nim zapomnieć. „Lidlomix” w tym samym miejscu utrudniał mi poruszanie się po kuchni, a jego front wystawał poza blat i zwężał wejście. Oczywiście nadal należy zostawić sobie miejsce nad robotem, by móc swobodnie pracować łopatką, dorzucać składniki i postawić na kielichu pojemnik do gotowania na parze.

Kohersen CY021 został wyposażony w silnik o mocy 1000 W z 10-stopniową regulacją obrotów. Grzałka o mocy 1000 W może utrzymywać temperaturę od 37°C do 120°C i również ma regulację mocy, niezależną od temperatury. To pozwala nagrzewać produkty szybko (na przykład do karmelizowania) lub łagodnie, co przypomina pracę z produktami w kąpieli wodnej i przyda się na przykład do rozpuszczania czekolady. Łasuchy będą zachwycone! Licznik energii już mniej, bo sumaryczna moc maksymalna tego robota to 2000 W. Całe szczęście, że nie będzie pracował z pełną mocą cały czas.

