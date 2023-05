Przetarg na laptopy dla uczniów rozstrzygnięty. Wybrano aż 14 ofert

Centrum Obsługi Administracji Rządowej rozstrzygnęło przetarg na laptopy dla uczniów. Decyzja może zaskakiwać.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zdecydowało, kto dostarczy laptopy, które mają trafić do uczniów we wrześniu tego roku. Decyzja może zaskakiwać, ponieważ urzędnicy do podpisania umowy ramowej wybrali wszystkich 14 wykonawców, którzy złożyli oferty — informuje CRN.pl.

Przetarg na laptopy dla uczniów rozstrzygnięty

W sumie w ogromnym przetargu wzięło udział 14 firm. Oferta wszystkich została zaakceptowana. Łącznie do rozdysponowania jest 3,019 mld zł na wszystkich wykonawców. Najwięcej punktów zdobył x-kom, który zaproponował laptopy ASUS ExpertBook B1502CBA w cenie 2952 zł za sztukę. W takiej kwocie mają one 8 GB pamięci RAM, dyski SSD 256 GB oraz 15,6-calowy ekran Full HD.

Najmniej punktów, bo 71,01 zdobyło konsorcjum firm Image Recording Solutions sp z o.o. oraz Terg S.A., które zaoferowała laptopa Lenovo V15 G3 IAP CTO w cenie 4157,40 zł za sztukę. W tym przypadku również uczniowie otrzymają urządzenia z 8 GB pamięci RAM, dyskiem 256 GB oraz ekranem Full HD o przekątnej 15,6 cala.

Według resortu cyfryzacji są to maksymalne kwoty, za jakie zostaną zakupione komputery. Urzędnicy spodziewają się, że w toku składania ofert będą one niższe. Jedynym kryterium wyboru, poza konkretną specyfikacją laptopów, była cena. Sklep x-kom zaproponował najniższą i dlatego zdobył najwięcej punktów. Wśród oferowanych modeli najczęściej pojawiają się laptopy marki Acer, Lenovo, Dell oraz HP.

