Chińska firma chce zakazu sprzedaży iPhone'ów

Niedługo wreszcie zobaczymy tegoroczne iPhone'y. Najnowsze smartfony Apple'a mogą się jednak nie pojawić w Chinach. Tak przynajmniej chce jedna z tamtejszych firm.

Chińska firma Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology i Apple już prawie dziesięć lat toczą spór o prawa do Siri. Tym razem Chińczycy stracili cierpliwość i wnioskują o zakaz sprzedaży najnowszych iPhone'ów w Państwie Środka. Chińskie przedsiębiorstwo, które jest też znane pod krótszą nazwą Xiao-i Robot chce od Apple'a 10 miliardów juanów. To około 6 miliardów złotych. Powodem jest to, że Siri ma zawierać funkcje, które opatentowali wcześniej Chińczycy.

Problematyczny patent miał miejsce w 2009, kiedy Siri ujrzała światło dzienne w 2011. Apple broni się, że Xiao-i Robot przewidywał zastosowanie swojego patentu w innych dziedzinach niż Apple. Chińska firma głównie skupiała się bowiem na grach. Tym razem rywale Apple'a zawnioskowali o zakaz sprzedaży iPhone'ów 13 zaraz po tym, jak Apple ogłosił, że nowe telefony zadebiutują 14 września. Takiego ryzyka nie zakładają jednak podwykonawcy Amerykanów, którzy już teraz rozpoczęli kolejne rekrutacje w regionie Zhengzhou, gdzie mieści się największa fabryka iPhone'ów.

