Akcja #AppleToo, czyli pracownicy Apple przerywają milczenie

Pracownicy Apple postanowili wreszcie przerwać milczenie i głośno powiedzieć, o tym co dzieje się wewnątrz firmy. Powstał list otwarty i akcja #AppleToo.

Apple zrobił wiele, by wypozycjonować się jako firma, która bardzo dba o swoich użytkowników. Długie wsparcie dla urządzeń czy dbałość o prywatność użytkowników to rzeczy, którymi Apple lubi się szczycić. To wszystko prawda, ale jak się okazuje Apple zupełnie inaczej postępuje w stosunku do własnych pracowników. W liście otwarty pracownicy Apple'a rozpoczęli akcję #AppleToo na wzór słynnej i kontrowersyjnej akcji #MeToo. Osoby zatrudnione w amerykańskiej firmie oskarżają swojego pracodawcę o cały szereg przewinień.

Pierwszym z nich jest ciche przyzwolenie na dyskryminację, rasizm i prześladowania. Niedawno o podobne rzeczy (ale bardziej nakierowane na wykorzystywanie seksualne) oskarżono Blizzard. Ciekawe jest też to, że Apple ma naciskać na to, żeby pracownicy połączyli swoje prywatne konta iCloud z firmowymi urządzeniami. W ten sposób mają być oni pozbawiani prywatności. Dwie inne zewnętrzne firmy (Sedgwick i NAVEX Global) mają mieć też dostęp do prywatnych danych zatrudnionych w Cupertino. Pracownicy Apple'a apelują o niezależny audyt swojej firmy.

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: appletoo.us