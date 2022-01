Nieznany numer 732104533 nęka Polaków. Nalot policji za brak maseczki?

Argumenty, jakie stosuje operator numeru +48732104533, mogą być różne. Zawsze chodzi jednak tylko o jedno, wyłudzenie wrażliwych danych.

Zamówienie pizzy, policyjne upomnienie za błędne noszenie maseczki czy odnalezienie nieznanego dziecka – to nieistotne. Nigdy bowiem nie ma nic wspólnego z prawdą. Chodzi tylko o to, aby adresat połączenia, nastraszony rzekomymi konsekwencjami, ujawnił swoje dane.

Tego rodzaju połączenia, jak wynika z doniesień Czytelników Telepolis.pl, napływają właśnie do przypadkowych osób z numeru +48732104533. Nie wiadomo wprawdzie do kogo ów numer należy, ani czy jest w ogóle prawdziwy, bo może być de facto tylko efektem zmiany identyfikatora, ale scenariusz zawsze jest ten sam.

Najpierw słyszymy w słuchawce sensacyjną wiadomość, po czym pada prośba o potwierdzenie danych osobowych. W praktyce oznacza to podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a nawet numeru PESEL.

Uwaga, boty!

Technicznie rzecz biorąc, wygląda na to, że numer +48732104533 obsługiwany jest przez boty, które żonglują zdefiniowanymi schematami rozmowy, by spotęgować zaskoczenie. Co jednak w takiej sytuacji oczywiste, poszczególne opcje mogą się powtarzać, a przy tym brakuje istotnej kontrreakcji ze strony dzwoniącego.

Mając na uwadze, czym grozi ujawnienie danych osobowych, z kradzieżą tożsamości na czele, redakcja tradycyjnie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

Źródło zdjęć: Unsplash (freestocks)