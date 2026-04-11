Warszawa walczy ze smartfonami. Powstał nowoczesny ośrodek

Nauka zamiast zakazów

To jedna z pierwszych tak kompleksowych inicjatyw w Polsce. Eksperci skupiają się na problemie nadużywania mediów cyfrowych przez najmłodszych. Zamiast demonizować telefony i Internet, uczą jak z nich mądrze korzystać. Ośrodek buduje kompetencje, które pozwalają na bezpieczne poruszanie się w sieci.

Z oferty mogą skorzystać nie tylko dzieci. Programy przygotowano także z myślą o nauczycielach i psychologach. To oni na co dzień spotykają się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą technologia. Ważną grupą odbiorców są również rodzice, którzy często czują się zagubieni w cyfrowej rzeczywistości.

Warsztaty i profilaktyka

Fundacja Sensus Vitae przygotowała szeroki wachlarz działań. W ośrodku odbywają się szkolenia z zakresu edukacji medialnej. Prowadzone są programy profilaktyki uzależnień behawioralnych. Dotyczy to głównie nadużywania smartfonów oraz Internetu.

Specjaliści oferują wsparcie dla rodzin, których dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami. Pomoc jest dostępna także dla przyszłych i młodych rodziców. Ośrodek uczy ich, jak dbać o higienę cyfrową dziecka od pierwszych lat życia. Kadra rozwija też umiejętności pracy z młodzieżą w nowoczesnym środowisku.

Naukowe podejście do problemu

Działalność placówki opiera się na twardej wiedzy, ponieważ fundacja współpracuje ze środowiskiem naukowym. Kluczowymi partnerami są eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego. Wsparcie merytoryczne zapewnia również Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Dzięki takiej współpracy ośrodek pełni funkcję hubu kompetencyjnego. Jest to miejsce, w którym diagnozuje się problemy i szuka skutecznych rozwiązań. Metody pracy są stale weryfikowane przez badaczy. Pozwala to na szybkie reagowanie na dynamiczne zmiany w Internecie.

Technologia pod kontrolą

Według przedstawicieli fundacji problem uzależnień rośnie bardzo szybko. Obecny system edukacji nie zawsze potrafi na to odpowiednio odpowiedzieć. Ośrodek ma wypełnić tę lukę i stać się realnym wsparciem dla całego społeczeństwa.

Cyfryzacja nie jest zagrożeniem sama w sobie. Problem zaczyna się wtedy, gdy brakuje wiedzy, narzędzi i wsparcia w jej świadomym wykorzystaniu. Naszym celem jest stworzenie miejsca, które łączy świat technologii z realnymi potrzebami dzieci, rodziców i nauczycieli. powiedziała Donata Urło-Piotrowska, prezes Fundacji Sensus Vitae

