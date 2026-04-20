Unia kończy samowolkę. Nowe prawo od 2 sierpnia
Od 2 sierpnia 2026 roku w życie wchodzą nowe przepisy. Unia kończy z samowolką.
Złożyłeś wniosek kredytowy, ale został on odrzucony i nie wiesz dlaczego? A może wysłałeś CV na idealne stanowisko pracy, ale nie dostałeś się nawet do drugiego etapu? Jest spora szansa, że decyzji nie podjął człowiek. Do tej pory firmy nie musiały o tym nawet informować, ale od 2 sierpnia to się zmieni.
Od 2 sierpnia 2026 roku w życie wchodzi kolejna część Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2024/1689, czyli tzw. AI Act. Od tego dnia zacznie obowiązywać wiele przepisów związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji, w tym między innymi w podejmowaniu decyzji związanych z udzieleniem kredytu czy też na etapie selekcji CV.
Jak wynika z raportu ManpowerGroup już w 2024 roku 39 proc. firmy w Polsce korzystało z AI do usprawnienia procesu rekrutacji. Z kolei kolejne 21 proc. deklarowało, że wdroży podobne rozwiązania w ciągu roku. Podobnie jest w sektorze bankowym, gdzie aż 12 z 13 przepytanych banków w Polsce przyznało, że korzysta z rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.
AI Act dzieli systemy sztucznej inteligencji na cztery kategorie: zakazane, wysokiego ryzyka, ograniczonego ryzyka oraz minimalnego ryzyka. Te związane z rekrutacją, zarządzaniem pracownikami, oceny wiarygodności klientów, udzielania kredytów czy wyceny ubezpieczenia znalazły się w drugiej kategorii, czyli wysokiego ryzyka.
Co to oznacza? Ich twórcy, ale też firmy, które je stosują (nawet jeśli ich nie stworzyły) od 2 sierpnia będą musiały spełniać określone wymogi. To między innymi:
- Obowiązek informowania o tym, że AI jest stosowane w procesie decyzyjnym.
- Konieczność wprowadzenia nadzoru człowiek nad decyzjami AI. Algorytm może rekomendować działania, ale decyzję musi ostatecznie podjąć człowiek.
- Konieczność prowadzenia dokumentacji technicznej i logów.
- Konieczność rejestracji w unijnej bazie systemów AI.
- Konieczność przeprowadzania regularnych audytów pod kątem ewentualnej dyskryminacji, np. na podstawie płci, wieku czy miejsca zamieszkania.
Co więcej, już teraz mamy prawo - w przypadku negatywnej decyzji - domagać się informacji, czy decyzja została podjęta przez człowieka, a jeśli nie, to na jakiej zasadzie działał algorytm. Firma ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Jeśli tego nie zrobi, to możemy złożyć skargę do UODO. Od 2 sierpnia dodatkowo będzie działać w Polsce Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która również będzie zajmować się takimi sprawami.
Firmom, które nie będą stosować się do nowych przepisów, grozi bardzo wysoka kara w wysokości nawet 35 mln euro lub 7 proc. globalnego obrotu w przypadku stosowania zakazanych praktyk. Natomiast jeśli naruszą obowiązki związane z systemami wysokiego ryzyka, to kara może wynieść 15 mln euro lub 3 proc. obrotu.