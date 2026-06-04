Turystyczny raj zamienił się w piekło. Odcięto płatności kartami

Izolacja Kuby na arenie międzynarodowej staje się coraz bardziej widoczna. Skutkiem jest m.in. pogłębiający się kryzys gospodarczy i humanitarny na wyspie. Administracja USA liczy na to, że doprowadzi on do upadku komunistycznego reżimu.

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Od turystycznego raju do państwa upadłego

Jeszcze relatywnie niedawno Kuba była jednym z marzeń podróżujących Polaków. Turystyczna perła, dla której czas stanął w miejscu. Kraj przyciągał m.in. pięknymi plażami, intrygującą architekturą, muzyką i tańcem. Wypoczynkowy raj przechodzi jednak do historii.

Kilka miesięcy temu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym odradza wszelkie podróże na Kubę. To efekt m.in. kryzysu paliwowego i energetycznego. Turyści muszą się liczyć z trudnościami w dostępie do wody, usług transportowych czy telekomunikacyjnych, a także służby zdrowia. Do tego dochodzą protesty lokalnej ludności oraz rosnąca przestępczość.

Karty bezużyteczne na Kubie

Najświeższe doniesienia z Hawany wskazują, że na wyspie przestaną działać karty płatnicze Visa i Mastercard. Zagraniczna instytucja finansowa, która obsługiwała te transakcje, zerwała współpracę z kubańskim podmiotem. Skutki tej decyzji staną się odczuwane już w najbliższą sobotę, 6 czerwca.

Ta decyzja nie jest przypadkowa. Turystyka odgrywa ważną rolę w kubańskiej gospodarce, jej zduszenie może szybko pogłębić kryzys na wyspie. Waszyngton przekonuje, że jego działania nie są wymierzone w społeczeństwo, ale władze karaibskiego państwa. Te działania przynoszą widoczne skutki: kraj opuszczają kolejne zagraniczne firmy.

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