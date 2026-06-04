Co dalej z TVN? Unijni urzędnicy zdecydują o przyszłości stacji

Przed nami kolejna odsłona serialu, w którym jeden potentat medialny połyka drugiego. Korporacja Paramount Skydance najpierw pokonała Netfliksa w zmaganiach o przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery. Teraz próbuje uzyskać zgody regulatorów na zakup o wartości około 110 mld dolarów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bez unijnej zgody nie będzie wielkiej fuzji

Komisja Europejska poinformowała, że Paramount Skydance wystąpił do niej o zgodę na wspomniane przejęcie. Unijny regulator ma wydać decyzję w tej sprawie do 7 lipca. Transakcja może być zatwierdzona bezwarunkowo. Inny scenariusz przewiduje wszczęcie postępowania antymonopolowego. Stanie się tak, gdy instytucja uzna, że koncentracja może ograniczyć konkurencję na rynku medialnym czy streamingowym.

Z rynkowych doniesień wynika, że Komisja może się przyglądać w szczególności segmentowi kanałów dziecięcych, bo działalność firm pokrywa się w tym zakresie. Unijna instytucja mogłaby nakazać Paramount sprzedaż części aktywów i od tego uzależnić swoją decyzję.

Amerykanom zależy na czasie. Opóźnienia będą bardzo kosztowne

Transakcja nie jest wstrzymywana jedynie przez działania unijnego regulatora. Podobne prace trwają w USA i Wielkiej Brytanii. Być może największe przeszkody w przeprowadzeniu fuzji pojawią się na rynku amerykańskim. I to z kilku powodów. Pojawiają się pytania o udział inwestorów z Bliskiego Wschodu w przedsięwzięciu. Problemem może się też okazać ograniczenie konkurencji w USA.

Decydenci Paramount Skydance podchodzą jednak do sprawy ze sporym optymizmem. Nieoficjalne założenia przewidują sfinalizowanie umowy do 15 lipca. Publicznie wspomina się o nieco odleglejszym terminie – transakcja powinna być domknięta do końca trzeciego kwartału br. Pośpiech nie powinien dziwić – każdy kwartał opóźnień w fuzji będzie uderzał Paramount Skydance po kieszeni.

Co dalej z TVN? Na stole leżą różne scenariusze