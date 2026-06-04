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Co dalej z TVN? Unijni urzędnicy zdecydują o przyszłości stacji

TVN jest coraz bliżej zmiany właściciela. Tym ostatnim jest obecnie Warner Bros. Discovery, który ma trafić w ręce Paramount Skydance. Amerykański podmiot wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 10:23
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Co dalej z TVN? Unijni urzędnicy zdecydują o przyszłości stacji
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Przed nami kolejna odsłona serialu, w którym jeden potentat medialny połyka drugiego. Korporacja Paramount Skydance najpierw pokonała Netfliksa w zmaganiach o przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery. Teraz próbuje uzyskać zgody regulatorów na zakup o wartości około 110 mld dolarów

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Bez unijnej zgody nie będzie wielkiej fuzji

Komisja Europejska poinformowała, że Paramount Skydance wystąpił do niej o zgodę na wspomniane przejęcie. Unijny regulator ma wydać decyzję w tej sprawie do 7 lipca. Transakcja może być zatwierdzona bezwarunkowo. Inny scenariusz przewiduje wszczęcie postępowania antymonopolowego. Stanie się tak, gdy instytucja uzna, że koncentracja może ograniczyć konkurencję na rynku medialnym czy streamingowym.

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Z rynkowych doniesień wynika, że Komisja może się przyglądać w szczególności segmentowi kanałów dziecięcych, bo działalność firm pokrywa się w tym zakresie. Unijna instytucja mogłaby nakazać Paramount sprzedaż części aktywów i od tego uzależnić swoją decyzję. 

Amerykanom zależy na czasie. Opóźnienia będą bardzo kosztowne

Transakcja nie jest wstrzymywana jedynie przez działania unijnego regulatora. Podobne prace trwają w USA i Wielkiej Brytanii. Być może największe przeszkody w przeprowadzeniu fuzji pojawią się na rynku amerykańskim. I to z kilku powodów. Pojawiają się pytania o udział inwestorów z Bliskiego Wschodu w przedsięwzięciu. Problemem może się też okazać ograniczenie konkurencji w USA.

Decydenci Paramount Skydance podchodzą jednak do sprawy ze sporym optymizmem. Nieoficjalne założenia przewidują sfinalizowanie umowy do 15 lipca. Publicznie wspomina się o nieco odleglejszym terminie – transakcja powinna być domknięta do końca trzeciego kwartału br. Pośpiech nie powinien dziwić – każdy kwartał opóźnień w fuzji będzie uderzał Paramount Skydance po kieszeni.

Co dalej z TVN? Na stole leżą różne scenariusze

Powstający gigant obejmie swym zasięgiem m.in. platformy streamingowe, kanały telewizyjne i studia filmowe. To np. Paramount Pictures, Warner Bros. Studios, CBS, HBO, CNN, Discovery Channel, Cartoon Network, Nickelodeon, MTV, platformy Paramount+ oraz Max. W portfolio Warner Bros. Discovery znajduje się też TVN. Na razie nie wiadomo, jakie będą losy tego podmiotu. Pojawiły się opinie, że stacja może zmienić orientację na bardziej prawicową. Więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście.

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telepolis
TVN Warner Bros sprzedaż Paramount Skydance
Źródła zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com