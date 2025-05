Polska sieć 2024: Wzrost szybkości, rozwój 5G i dążenie do powszechnego dostępu

Internet w Polsce jest coraz szybszy

Jakość usług dostępu do Internetu w Polsce systematycznie rośnie, co potwierdzają dane z 2024 roku.

Ku społeczeństwu gigabitowemu i usłudze powszechnej

Polska dąży do realizacji celów Unii Europejskiej na 2025 rok, które zakładają zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do prędkości gigabitowych.