UKE planuje harmonizację pasm i uwolnienie 600 MHz po 2030 roku

Nowe podejście do rezerwacji częstotliwości

Obecnie poszczególne decyzje dotyczące rezerwacji pasm wygasają w różnych terminach, co utrudnia długoterminowe planowanie i alokację zasobów radiowych. UKE, po konsultacjach z rynkiem, postanowiło zmienić podejście i dążyć do jednoczesnego odnawiania rezerwacji dla całych pakietów pasm. Taki model ma zwiększyć przewidywalność dla operatorów i ułatwić przygotowania do kolejnych aukcji częstotliwości.