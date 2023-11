T-Mobile: smartfony tańsze nawet o kilka stówek. Wystartował Black Week

T-Mobile tak jak zapowiadał ruszył z promocją na Black Week. Operator kusi tańszymi smartfonami, dostepnymi o kilkaset złotych taniej, proponuje też tańsze zegarki, laptopy, a nawet konsole do gier.

T-Mobile ogłosił wstępną ofertę na Black Week przedwczoraj, obniżając ceny na wybrane abonamenty. Właściwa promocja startuje jednak dziś, a operator sypnął okazjami na tańsze sprzęty. Smartfony można kupić taniej nawet o 300 czy 400 zł, chociaż są też jeszcze większe obniżki, a w wybranych ofertach rabaty sięgają nawet 1250 zł. Dodatkową korzyścią jest możliwość rozłożenia płatności na 24 raty 0%.

Promocja obowiązuje do 27 listopada i dotyczy ofert z abonamentem. Klienci, którzy przy podpisywaniu umowy chcą kupić nowy smartfon, mogą wybierać spośród wielu modeli najpopularniejszych producentów: Samsunga, Xiaomi i Oppo.

Na uwagę zasługują m.in. Oppo Find N2 Flip tańszy o 1000 zł, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G z rabatem w wysokości 900 zł, czy Samsung Galaxy A34 5G 6/128GB, którego cenę T-Mobile obniżył o 300 zł. Co więcej, kupując do 3 grudnia urządzenie Samsung Galaxy A34, klienci mogą liczyć dodatkowo na zwrot 350 zł pod warunkiem uruchomienia telefonu do 10 grudnia.

W promocji Black Week operator przygotował też 6 laptopów marki Lenovo, które można kupić z rabatem do 300 zł – również w ramach oferty abonamentowej.

Z kolei klienci, którzy do abonamentu będą chcieli dobrać zegarek Huawei Watch GT4, otrzymają słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 o wartości 199 zł gratis.

Pełna lista produktów objętych promocją na Black Week dostępna jest poniżej.

Urządzenie obecna cena nowa cena obniżka Samsung Galaxy A34 5G 6/128GB 1749 zł 1449 zł 300 zł Samsung Galaxy S22 5G 8/128GB 2999 zł 2409 zł 590 zł Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB 6599 zł 5699 zł 900 zł Xiaomi Redmi 12C 3/64GB 699 zł 489 zł 210 zł Xiaomi Redmi Note 12 8/256GB 1299 zł 899 zł 400 zł Xiaomi Redmi Note 12s 8/256GB 1499 zł 1099 zł 400 zł Xiaomi Redmi Note 12s 8/256GB + Xiaomi Redmi 12 8/256GB 1499 zł 1099 zł 400 zł Xiaomi Redmi Note 12s 8/256GB + Xiaomi Redmi 12C 3/32GB 1499 zł 1099 zł 400 zł Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB 1799 zł 1399 zł 400 zł OPPO Reno 10 5G 8/256GB 2499 zł 2199 zł 300 zł OPPO Reno10 5G 8/256GB + Oppo A78 8/128GB 2499 zł 2199 zł 300 zł OPPO Reno10 5G 8/256GB + Oppo A17 4/64GB 2499 zł 2199 zł 300 zł OPPO A78 8/128GB + OPPO Enco Buds2 1149 zł 999 zł 150 zł Oppo A98 5G 8/256GB 1799 zł 1599 zł 200 zł Oppo A98 5G 8/256GB + Oppo Band + OPPO Enco Buds2 1799 zł 1599 zł 200 zł Oppo Reno 8T 8/128GB 1299 zł 1209 zł 90 zł Oppo Reno 8T 8/128GB + Oppo A17 4/64GB 1299 zł 1209 zł 90 zł OPPO Find N2 Flip 8/256GB 4999 zł 3999 zł 1000 zł Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) 2999 zł 2799 zł 200 zł Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) + ZTE MF286D 3519 zł 3319 zł 200 zł Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 3619 zł 3419 zł 200 zł Lenovo Yoga Pro 7 (i5 16/512GB) 4499 zł 4199 zł 300 zł Lenovo Yoga Pro 7 (i5 16/512GB) + ZTE MF286D 5019 zł 4719 zł 300 zł Lenovo Yoga Pro 7 (i5 16/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 5119 zł 4819 zł 300 zł Huawei Watch GT3 46mm 1099 zł 899 zł 200 zł Huawei Watch GT3 42mm z bransoletą 1349 zł 1149 zł 200 zł Samsung Freestyle Gen.2 + etui 3999 zł 3899 zł 100 zł Microsoft Xbox Series S 1449 zł 1209 zł 240 zł Microsoft Xbox Series S + TCL LINKZONE LTE Cat6(MW63) 1729 zł 1489 zł 240 zł Microsoft Xbox Series X 2699 zł 2209 zł 490 zł Microsoft Xbox Series X + TCL LINKZONE LTE Cat6(MW63) 2979 zł 2489 zł 490 zł Xbox All Access - Xbox Series S 2409 zł 2169 zł 240 zł Xbox All Access - Xbox Series X 3509 zł 3019 zł 490 zł Motorola Moto G72 8/128GB 899 zł 799 zł 100 zł



Black Week w ofercie na doładowania

T-Mobile przygotował też promocje związane z Black Week również dla klientów oferty na doładowania, czyli dawnego MIX-a. Teraz wybrane modele telefonów mogą kupić za symboliczną złotówkę.

Są to smartfony: Xiaomi Redmi 12 8/256GB oraz Motorola Moto G32 6/128GB w ramach doładowania miesięcznego 60 zł i Xiaomi Redmi 12C 3/32GB – przy doładowaniach w wysokości 50 zł miesięcznie.

Co ważne, umowa obejmuje zaledwie 24 doładowania stałą kwotą, nie istnieje jednak żaden harmonogram rat, a cała kwota za urządzenie jest opłacana w miesięcznym doładowaniu. W jego ramach klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y, 40 GB internetu w technologii 5G. Dodatkowo mogą oni aktywować w aplikacji Mój T-Mobile promocję „Rok Internetu”, czyli 2400 GB ekstra przez rok (12 x 200 GB) do wykorzystania do końca umowy (aktywacja w aplikacji Mój T-Mobile).

Black Week w ofercie Biznes

Wśród ofert przygotowanych specjalnie na tegoroczny Black Week są też propozycje dla klientów biznesowych. Mogą oni nabyć kilkanaście urządzeń, takich jak: smartfony, laptopy, smartwatche czy sprzęty sieciowe w korzystnych cenach w ofercie abonamentowej MagentaBIZNES z opcją 24 lub 36 rat na dane urządzenie.

Na klientów biznesowych czekają m.in. Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB, którego cenę na start obniżono z 849 zł na 0 zł (w ratach w wysokości 140 zł miesięcznie przez 36 miesięcy).

Ten sam model można mieć jednak nawet 1250 zł taniej w ratach 120 zł przez 36 miesięcy – wówczas zamiast 1649 zł klient zapłaci jedynie 399 zł.

Na uwagę zasługują również Samsung Galaxy S22 5G 8/128 GB przeceniony z 749 zł na 0 zł w ratach 80 zł na 24 miesiące, Samsung Galaxy A34 5G 6/128 GB w cenie 99 zł zamiast 399 zł w ratach 30 zł na 36 miesięcy, czy Xiaomi Redmi Note 12s 8/256 GB przeceniony z 449 zł na 149 zł w ratach 30 zł przez 24 miesiące.

Poniżej tabela z cennikiem produktów objętych ofertą Black Week:

Więcej informacji o promocjach na Black Week dla klientów indywidualnych można znaleźć na stronie https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/black-week, zaś informacje o ofercie dla klientów biznesowych dostępne są na stronie https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/dla-firm/black-week.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile