Super telefon za 777 złotych! Ta promocja nie będzie trwać wiecznie

Jaki tani smartfon kupić u schyłku 2024 roku? Najlepiej taki, który jest jeszcze tańszy.

realme C67 jest tańszy o ponad 200 złotych

Smartfon, o którym mowa, to realme C67 z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane. Jego normalna cena wynosi 999 złotych, ale z okazji Black Friday możesz go mieć za 777 złotych. To oznacza, że 222 złote zostaną w Twojej kieszeni.

Smartfon realme C67 został wyposażony w niezłe podzespoły, które sprawdzą się w większości zastosowań. Łakomym kąskiem jest aparat z matrycą 108 MPix, która pozwala na robienie zdjęć z 3-krotnym zoomem przez wycięcie fragmentu obrazu z matrycy. To oznacza między innymi możliwość robienia doskonałych portretów. Ciekawostką jest dodatkowy aparat makro 2 MPix, który na pewno dostarczy mnóstwo rozrywki. Aparat do selfie ma matrycę 8 MPix i otacza go funkcjonalna „pigułka”, podpatrzona u Apple. Skoro o rozrywce mowa, nie można pominąć głośników stereo.

Ekran realme C67 ma przekątną 6,72 cala, jest to więcej jeden z większych modeli. Warto dodać, że w zestawie znajduje się ładowarka SuperVOOC o mocy 33 W. Akumulator ma pojemność 5000 mAh.

Lepiej się pospieszyć z decyzją o zakupie. Promocja trwa tylko do 5 grudnia 2024 roku.

Smartfon realme C67 jest dostępny w dwóch ślicznych kolorach. Jeśli tęsknisz za wiosną, na pewno spodoba Ci się opalizujące, zielone wykończenie. Jeśli zaś wolisz klasykę, możesz wybrać wersję czarną z interesującym szlifem. Obudowa tego modelu jest nie tylko śliczna, ale też praktyczna – spełnia wymagania normy szczelności IP54.



Pełna specyfikacja smartfonu wygląda następująco:

grudzień 2023 185 g, 7.59 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 2000 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.72" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 392 ppi) Qualcomm Snapdragon 685, 2,80 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: realme

Źródło tekstu: własne