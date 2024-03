Masz Profil Zaufany? To zatrzymaj się, bo jest ważna sprawa

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że z profilu zaufanego korzysta już ponad 14 milionów mieszkańców Polski. Resort przypomina, że jest on ważny przez 3 lata, ale w każdej chwili można łatwo przedłużyć ważność na kolejne 3 lata.

Profil zaufany to usługa, która pozwala na korzystanie ze wszystkich dostępnych e-usług publicznych. Posługując się nim możesz załatwić wiele spraw urzędowych z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. W ten sposób da się złożyć podanie, wniosek, odwołanie czy skargę, bez potrzeby drukowania dokumentu, jego ręcznego podpisywania i wysyłania pocztą.

Jak założyć profil zaufany?

Zakładanie profilu zaufanego należy rozpocząć na stronie pz.gov.pl. Tam klikasz pole Zarejestruj się w prawym górnym rogu, a następnie wybierasz sposób, w jaki chcesz uzyskać profil zaufany. Do wyboru są cztery sposoby:

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej – to najszybszy sposób, bo nie wymaga dodatkowego potwierdzania danych (dane w banku zostały zweryfikowane podczas zakładania konta). Taką możliwość dają: PKO Bank Polski, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Alior Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, Inteligo, Velo Bank, Credit Agricole, BOŚ Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo.

Wypełniając internetowy wniosek i umawiając się na wideospotkanie z urzędnikiem.

Potwierdzając profil zaufany online za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Wypełniając internetowy wniosek i w drugim kroku: potwierdzając PZ osobiście w jednym z ponad 2000 punktów potwierdzających w Polsce i zagranicą, po zalogowaniu się na stronie pz.gov.pl samodzielnie podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ten sposób jest dostępny tylko dla osób, które mają w kwalifikowanym certyfikacie wpisany numer PESEL).



Profil zaufany trzeba przedłużać

Raz założony profil zaufany jest ważny przez 3 lata. Zanim minie ten termin, ważność warto przedłużyć na kolejny okres. Możesz tego dokonać po zalogowaniu się do swojego profilu zaufanego na stronie pz.gov.pl. Następnie w panelu Profil zaufany wchodzisz w Szczegóły profilu i wybierasz Przedłuż ważność lub zmień dane.

Jeśli logujesz się do profilu zaufanego bankowością elektroniczną, to po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym. Metoda autoryzacji przy składaniu podpisu zaufanego i przy logowaniu się profilem zaufanym zmieni się na SMS z jednorazowym kodem lub push w aplikacji mObywatel, jeśli ta metoda była wcześniej używana. Jeżeli wolisz ponownie powiązać swój profil zaufany ze swoim bankiem, to w zakładce Szczegóły profilu musisz wybrać Zmień dostawcę tożsamości na bank.

Nie pamiętasz loginu i hasła? Jest na to sposób

Jeśli nie pamiętasz swojego loginu do profilu zaufanego:

wejdź na stronę pz.gov.pl , wybierz opcję Zaloguj się , a następnie kliknij w odnośnik Nie pamiętam nazwy użytkownika , który znajduje się pod polem do wpisania nazwy użytkownika lub adresu e-mail,

, wybierz opcję , a następnie kliknij w odnośnik , który znajduje się pod polem do wpisania nazwy użytkownika lub adresu e-mail, wpisz adres e-mail podany podczas zakładania profilu zaufanego i kliknij Przypomnij.

Otrzymasz wiadomość e-mail z loginem.

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła do profilu zaufanego:

wejdź na stronę pz.gov.pl , wybierz opcję Zaloguj się , a następnie kliknij w odnośnik Nie pamiętam hasła , który znajduje się pod polem do wpisania hasła,

, wybierz opcję , a następnie kliknij w odnośnik , który znajduje się pod polem do wpisania hasła, wpisz nazwę użytkownika i PESEL, a następnie kliknij Zmień hasło.

W takim przypadku otrzymasz e-mail z linkiem do zmiany hasła. Kliknij w niego, wpisz nowe hasło i kliknij Zapisz. Na numer telefonu, podany przy zakładaniu profilu zaufanego, otrzymasz SMS z kodem autoryzacyjnym. Wpisz kod w wyświetlone pole i kliknij ​​​​Ustaw nowe hasło, a następnie Przejdź do strony logowania, aby zalogować się do swojego profilu zaufanego.

Co zrobić, gdy coś nie działa?

Jeśli napotkasz trudności związane z działaniem profilu zaufanego lub masz pytania na temat usługi, skontaktuj się z obsługą profilu zaufanego:

telefonicznie: + 48 42 253 54 50 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 18:00),

e-mailem: pz-pomoc@coi.gov.pl.

Aby załatwienie Twojej sprawy było szybkie i sprawne, wiadomość e-mail powinna zawierać następujące elementy:

temat wiadomości: Profil zaufany,

numer zgłoszenia (jeśli sprawa była już wcześniej zgłaszana),

dane kontaktowe (imię, nazwisko i/lub nazwa instytucji, adres e-mail, numer telefonu),

login użytkownika np. „użytkownik_pz”,

nazwa systemu operacyjnego i jego wersja,

nazwa przeglądarki internetowej, jej wersja oraz ustawienia językowe,

dzień i godzina wystąpienia błędu,

miejsce wystąpienia błędu lub szczegółowy opis zagadnienia, np. kliknięcie Zaloguj > przejście do Profil zaufany > następnie Wyszukiwanie wniosków > (dalszy opis zagadnienia),

widok ekranu z błędem (Print Screen).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji