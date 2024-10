Plush zmienia się na plus. Wystarczyło usunąć jeden zapis

Plus wprowadził ostatnio nową ofertę abonamentową do Plusha. Oprócz dobrych rzeczy, operator przemycił tam również jedną złą. Teraz się z niej wycofał, zmieniając po cichu regulamin.

Plush ma od niedawna nową ofertę abonamentową. W ramach wprowadzonych taryf można mieć nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także rosnącą z czasem liczbę gigabajtów. Są też inne bonusy, takie między innymi, jak:

3 miesiące abonamentu za 0 zł dla przenoszących numer z innej sieci,

zniżka 50% przy wyborze 2 lub więcej numerów.

A to wszystko z umową na czas nieokreślony i możliwością zerwania jej w dowolnym momencie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

A haczyk? Jeden był, i to poważny. Wysokość abonamentu miała rosnąć o 5 zł co każde 12 miesięcy.

Po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania Umowy wysokość Abonamentu wzrasta o 5 zł za Okres rozliczeniowy i obowiązuje przez 12 miesięcy obowiązywania Umowy.

– informował zapis w regulaminie promocji „PLUSH ABONAMENT 8”

Informował, ponieważ Plus po cichu zmienił zasady i wprowadził Regulamin Promocji „PLUSH ABONAMENT 8v3”, datowany na 30 października 2024 roku (czyli dzisiaj). Cytowany wyżej zapis znajdował się na pierwszej stronie, tuż pod tabelą (par. 2 pkt. 2). Teraz go już tam nie ma, więc dwa kolejne punkty regulaminu uzyskały numerację niższą o 1.

Innymi słowy, w nowym regulaminie nie ma już wzmianki o podwyższaniu wysokości abonamentu co 12 miesięcy. Taka informacja zniknęła również ze strony oferty abonamentowej. Zdecydowanie jest to zmiana na plus.

