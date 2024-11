Orange: od dziś wyższe ceny usług, a od stycznia zmiany w regulaminach

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś Orange podnosi ceny usług na kartę. Jednocześnie operator zapowiada szereg niezbyt korzystnych zmian w regulaminach od stycznia 2025 roku.

Nowe ceny usług w taryfach Orange na kartę operator zapowiedział już miesiąc temu, a od dziś wchodzą w życie. Zmiany dotyczą podstawowych cen usług poza pakietami i promocjami.

Co się zmienia w cennikach od 7 listopada?

Zgodnie z komunikatem pomarańczowego operatora, od dziś w ofertach na kartę będą obowiązywać następujące ceny:

Free, Zawsze bez limitu, IoT i usłudze Extra Numer – cena krajowych połączeń do sieci komórkowych i stacjonarnych, głosowych i wideo, wzrośnie do 79 gr/min (dotąd 59 gr), a cena za SMS wzrośnie do 79 gr (dotąd 39 gr),

do sieci komórkowych i stacjonarnych, głosowych i wideo, (dotąd 59 gr), a cena za SMS wzrośnie (dotąd 39 gr), Free i Zawsze bez limitu – cena za MMS wzrośnie do 79 gr (dotąd do 59 gr),

(dotąd do 59 gr), Free, Zawsze bez limitu i IoT – cena za połączenie z internetem wzrośnie do 79 gr za 1 MB (dotąd 30 gr we Free i 10 gr w pozostałych).

Zmiana cen krajowych połączeń, SMS i MMS wpływa również na zmianę cennika usług w roamingu dla ofert na kartę w Strefie 1 (Unia Europejska), zgodnie z zasadą „roaming jak w domu”, zakładającą rozliczanie połączeń po cenach w kraju.

Duże zmiany w Orange od stycznia 2025

To jednak nie koniec zmian w usługach na kartę w Orange. Operator zapowiada, że w styczniu wprowadzi kilka zmian w regulaminach, co skutkuje zamknięciem wybranych promocji i opcji. Orange tłumaczy te zmiany „dostosowaniem oferty na kartę do standardów rynkowych”.

Co się więc zmienia od 2025 r.?

13 stycznia 2025 r. Orange:

wyłączy możliwość włączenia oraz korzystania z usług „Za darmo w Orange” oraz „Numer bez limitu” użytkownikom, którzy mieli je włączone przed tą datą,

użytkownikom, którzy mieli je włączone przed tą datą, zakończy promocję „10 GB za doładowanie przez stronę www.doladowania.orange.pl i w aplikacji Mój Orange”.

„10 GB za doładowanie przez stronę www.doladowania.orange.pl i w aplikacji Mój Orange”. zakończy promocję „Internet za darmo” – zostanie ona zastąpiona nową promocją „Internet za darmo za doładowanie online”, w której użytkownik taryfy Orange Free na kartę będzie mógł otrzymać bonus gigabajtów zależny od wartości doładowania za każde doładowanie na stronie www.doladowania.orange.pl i w Mój Orange.

23 stycznia 2025 r. Orange:

zmieni regulaminy usługi jednorazowej i odnawialnej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”,

„Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”, zmieni regulaminy usług promocyjnych „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB na próbę” i „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB w 5G na próbę”,

„Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB na próbę” i „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB w 5G na próbę”, zmieni regulaminy promocji „Starter Orange Free na kartę 5 zł z usługą Rozmowy, SMS-y, MMS-y + pakiet 5 GB”, „1800GB ekstra przez rok”, „2400GB ekstra przez rok”, „5400GB ekstra przez rok”, „7800GB ekstra przez rok”, „Bez limitu za 0 zł + 7800 GB ekstra przez rok”, „Starter Orange Free na kartę 30 zł z ofertą Rozmowy, SMS-y & MMS-y bez limitu + 30 GB” i „Starter online”.

Od 23 stycznia 2025 r. nie będzie możliwości włączenia opcji cenowej w wersji na 1, 3, 5 i 10 dni. Cena usługi w wersji na 7 dni zmienia się z 7 zł na 10 zł dla nowych aktywacji usługi oraz odnowień usługi. Liczba gigabajtów w usłudze w wersji na 7 dni zmienia się z 3 GB na 7 GB dla nowych aktywacji usługi oraz odnowień usługi.

Od tego dnia obecni użytkownicy usługi odnawialnej za 25 zł i za 30 zł będą w momencie odnowienia się usługi na kolejny okres automatycznie przenoszeni do najtańszej dostępnej wersji usługi za 31 zł z pakietem 15 GB. Usługa będzie odnawiać się za 31 zł za każdy kolejny cykl. Przy przeniesieniu zachowane zostaną wszystkie zgromadzone w usłudze gigabajty.

Ponadto czas ważności usługi miesięcznej w każdej opcji cenowej zmienia się z 31 dni na 30 dni dla nowych aktywacji usługi oraz odnowień usługi.

