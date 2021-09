Empik przycina ceny z okazji drugich urodzin Empik Premium

Empik świętuje drugie urodziny swojej usługi Empik Premium. Z tej okazji na klientów czeka tydzień rabatów. Każdego dnia będzie można kupić w niższych cenach inne produkty.

Już co piąty Polak korzysta z usług Empik Premium, w dwóch wariantach oferty i pakietu benefitów. Bezpłatny Empik Premium Free oferuje między innymi darmową dostawę do tysięcy punktów odbioru na stałe oraz bezpłatną bibliotekę 1000 książek cyfrowych. Płatny Empik Premium to dostawa za 0 zł również kurierem pod drzwi, stała zniżka -15% w sklepach stacjonarnych, rabaty do -20% na Empik.com i w aplikacji mobilnej, dostęp do ponad 15 tysięcy e-booków i audiobooków w Empik Go i wiele więcej. Dzięki tak szerokiemu pakietowi korzyści, przeciętny użytkownik Empik Premium, który jest w programie od samego początku, zaoszczędził średnio 1420 zł. Oczywiście wpływ na tę wartość ma indywidualna intensywność zakupów i częstotliwość korzystania z programu. Zazwyczaj jednak już po pierwszym miesiącu oszczędza się więcej niż wynosi opłata za roczny dostęp do Empik Premium.

Statystyki korzystania z usług Empik Premium wyglądają interesująco. W ciągu dwóch lat użytkownicy obydwu programów kupili w sumie ponad 16 mln egzemplarzy książek, 2,5 mln zabawek i 9 mln artykułów papierniczych. Przesłuchali 25 mln godzin darmowych audiobooków oraz przeczytali 250 mln stron bezpłatnych e-booków w Empik Go. Dwa lata Empik Premium to także 3,7 mln uchwyconych „wspomnień” (odbitek) w ramach pakietu powitalnego z Empik Foto.

Urodzinowe promocje

Empik zaprasza do świętowania urodzin Empik Premium. To cały tydzień promocji i tysięcy rabatów w salonach i na Empik.com, z których będą mogli skorzystać użytkownicy obydwu programów. W dniach 6-12 września 2021 roku będzie można upolować w atrakcyjnych cenach produkty z takich kategorii jak Elektronika, AGD, Zabawki, Zdrowie i Uroda, Książka, Muzyka, Film czy Artykuły papiernicze. Użytkownicy Empik Premium będą mogli też skorzystać z codziennych limitowanych okazji i cieszyć się jeszcze większym pakietem korzyści oraz zupełnie nowymi benefitami – specjalnymi urodzinowymi ofertami między innymi w sieci kin Helios czy kawiarniach Costa Coffee. Szczegóły dostępne są na stronie www.empik.com/urodziny-empik-premium.

Rabaty do 50%

Podczas urodzinowego tygodnia na klientów Empik Premium i Empik Premium Free czeka w salonach stacjonarnych między innymi promocja „3 za 2” na kryminały i literaturę obyczajową. Melomanów ucieszy możliwość zakupu drugiej płyty CD ze zniżką 50%, a kinomaniaków – 100 tytułów filmowych w cenach od 9,99 zł. Przez cały tydzień obowiązywać będzie również promocja „3+1” (ostatni produkt za 2 gr) na wybrane artykuły papiernicze oraz zniżka 40% na najnowszą kolekcję własną Empiku „Alicja” dla klientów Empik Premium.

Nie zabraknie tez okazji w innych kategoriach. Na wybrane marki do pielęgnacji i makijażu obowiązywać będzie promocja 50% na drugi produkt. Rabaty na niektóre zabawki LEGO, Mattel, Gravitax, Play Doh, L.O.L Surprise, Funko, Psi Patrol i Smily Play sięgną 30%. Zniżką do 50% objęte zostaną perfumy, a także rolki i hulajnogi.

Użytkownicy Empik Premium mogą liczyć na jeszcze więcej cenowych okazji. To na przykład dodatkowa promocja „3 za 2” na filmy Blue-Ray i artykuły papiernicze. Fani muzyki analogowej będą mogli uzupełnić swoje kolekcje o dodatkowe krążki w ramach promocji „Winyle 3+1” (ostatni produkt za 2 gr). W kategorii Zabawki oraz Gry planszowe promocje sięgną 35%. To unikalna okazja na zdobycie w niższej cenie między innymi klocków LEGO oraz kultowych planszówek, takich jak Monopoly, Scrabble, Hasbro FUNKO, a także wybranych produktów marki Simba. Szereg produktów w supercenach będzie dostępnych w kategoriach takich jak: Elektronika, AGD, Elektronika sportowa czy Motoryzacja. Rabaty na asortyment do domu i ogrodu oraz perfumy sięgną 50%. Wśród wybranych marek do makijażu i pielęgnacji drugi produkt dostępny będzie w cenie niższej o 50%.

Codziennie limitowane okazje

Codziennie między 6 i 12 września na użytkowników programu Empik Premium czekają nowe, limitowane okazje zakupowe. Każdego dnia o godzinie 10:00 rano w ofercie pojawią się inne produkty z kategorii AGD, Elektronika, Sport, Zabawka oraz Zdrowie i Uroda w specjalnych cenach.

Do Empik Premium i Empik Premium Free można dołączyć w dowolnym momencie poprzez stronę www.empik.com/premium oraz we wszystkich salonach stacjonarnych na terenie całego kraju. Od 6 września tego roku klienci mogą skorzystać ze specjalnej promocji – roczny pakiet Empik Premium dostępny jest w cenie 39,99 zł, co daje 3,33 zł miesięcznie.

Źródło zdjęć: Empik

Źródło tekstu: Empik