inkBOOK Calypso Plus - nowy czytnik z obsłuką Empik Go, Legimi i Storytel

inkBOOK Calypso Plus to nowy czytnik ebooków z obsługą audiobooków oraz popularnych w Polsce platform: Empik Go, Legimi i Storytel.

inkBOOK Calypso Plus to nowy czytnik producenta pracujący pod kontrolą systemu Android 8.1. Wyposażono go w wyświetlacz typu E Ink Carta o przekątnej 6" i rozdzielczości 1024x768, co ważne, podświetlany i to z funkcją regulacji barwy podświetlenia. Do tego na pokładzie znalazło się miejsce m.in. dla czterordzeniowego procesora, 1 GB RAM, 16 GB na pliki użytkownika oraz łączności Bluetooth. Dzięki tej ostatniej do czytnika można podłączyć bezprzewodowe słuchawki i nie tylko czytać, ale również słuchać ulubionych książek.

Dużym atutem czytnika inkBOOK Calypso Plus ma być obsługa szerokiej gamy aplikacji dla systemu Android, a wraz z nimi szeregu usług dostępu do ebooków, w tym m.in. Legimi, Empik Go i Kindle. Nowością jest obsługa aplikacji Storytel i dostępnej w jej ramach bogatej biblioteki audiobooków.

Czytnik inkBOOK Calypso Plus można już kupić w sklepach w cenie 529 zł.

