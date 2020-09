inkBOOK Calypso z obsługą Facebooka

Na czytniku e-booków inkBOOK Calypso można od dziś instalować aplikację Facebooka. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w łatwy sposób podzielić się cytatami z lektury oraz w jej trakcie komunikować przez Messengera.

inkBOOK Calypso trafił do sprzedaży w wakacje tego roku i zapisał się w historii jako pierwszy w pełni polski czytnik książek elektronicznych. Do tego wyświetlający bez reklam ebooki na wyświetlaczu E Ink. Dzięki jego zastosowaniu nie emituje światła w oczy użytkownika (nawet przy włączonym doświetleniu), co jest bardzo korzystne dla osób lubiących długo czytać. A do tego mamy w nim możliwość dowolnego powiększania tekstu, co eliminuje konieczność czytania w okularach.

Calypso daje dostęp do m.in. Legimi, Empik Go, Nexto, czy Publio, a teraz do wymienionych aplikacji dochodzi Facebook Lite. Daje ona użytkownikom dostęp do najważniejszych usług i narzędzi serwisu, w tym przeglądanie tablicy z postami wraz z możliwością reagowania i komentowania. Można także wyświetlać wiadomości z Messengera bez konieczności jego osobnego instalowania.

Facebook na czytniku e-książek może wydawać się dość nieoczywistą aplikacją – faktem jednak jest, że popularny serwis społecznościowy skupia bardzo zaangażowaną grupę czytelników, którzy chętnie dyskutują o książkach, polecają je sobie, recenzują i krytykuje. Najbardziej popularne polskie fanpage, na których kształtuje się kultura czytelnicza, to m.in Dobre Książki (365 tys. fanów) oraz Lubimyczytac.pl (323 tys. fanów). Do najbardziej popularnych grup dyskusyjnych wielbicieli czytania należą m.in. Książki, które warto przeczytać (75 tys.) Nie mam czasu, czytam książki (66 tys.) czy Wciągam książki (33,5 tys.)

- Paweł Horbaczewski, prezes zarządu inkBOOK Europe

Instalowanie dodatkowego oprogramowania na modelu Calypso możliwe jest dzięki temu, iż wykorzystuje on otwarty, bazujący na projekcie Android, system operacyjny. Listę kompatybilnych z nim aplikacji użytkownicy mogą przeglądać w dostępnej w menu głównym zakładce inkBOOK Apps.