T-Mobile Polska wzmacnia zarząd. Ważna rola dla weterana

Menedżer z grupy Deutsche Telekom

Jutro, czyli dokładnie 1 kwietnia 2026 roku, do zarządu T-Mobile Polska dołączy Jovan Ćetković. Obejmie on stery nad obszarem technologii oraz innowacji. W nowej strukturze będzie raportował bezpośrednio do prezesa zarządu, czyli Andreasa Maierhofera.

Nowy dyrektor pracuje w branży telekomunikacyjnej od ponad 25 lat. Od dłuższego czasu pozostaje związany z grupą Deutsche Telekom. Ostatnio zajmował tam posadę Executive Program Lead. Odpowiadał za usystematyzowanie procesów operacyjnych oraz rozwój technologii na rynkach europejskich.

Doświadczenie z rynków zagranicznych

Wcześniej Ćetković pracował jako CTO w firmie Crnogorski Telekom. Kierował tam programami modernizacji infrastruktury, co obejmowało wdrożenia sieci 5G oraz usług Magenta TV. Pełnił również funkcje kierownicze w Telekom Romania. Zarządzał tam projektami strategicznymi w dziedzinie technologii oraz fuzji i przejęć.

Menedżer potrafi zamieniać złożone plany w realne wyniki biznesowe. Skutecznie prowadzi projekty transformacyjne w środowiskach objętych ścisłymi regulacjami prawnymi. Wymaga to współpracy z wieloma grupami interesariuszy. Ćetković ma też doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych. Łączy w nich globalne standardy z lokalnymi potrzebami rynku.