T-Mobile Polska wzmacnia zarząd. Ważna rola dla weterana
T-Mobile Polska zmienia skład swojego kierownictwa. Telekom powołał nowego członka zarządu do spraw technologii. Zmiany wejdą w życie na początku kwietnia.
Menedżer z grupy Deutsche Telekom
Jutro, czyli dokładnie 1 kwietnia 2026 roku, do zarządu T-Mobile Polska dołączy Jovan Ćetković. Obejmie on stery nad obszarem technologii oraz innowacji. W nowej strukturze będzie raportował bezpośrednio do prezesa zarządu, czyli Andreasa Maierhofera.
Nowy dyrektor pracuje w branży telekomunikacyjnej od ponad 25 lat. Od dłuższego czasu pozostaje związany z grupą Deutsche Telekom. Ostatnio zajmował tam posadę Executive Program Lead. Odpowiadał za usystematyzowanie procesów operacyjnych oraz rozwój technologii na rynkach europejskich.
Doświadczenie z rynków zagranicznych
Wcześniej Ćetković pracował jako CTO w firmie Crnogorski Telekom. Kierował tam programami modernizacji infrastruktury, co obejmowało wdrożenia sieci 5G oraz usług Magenta TV. Pełnił również funkcje kierownicze w Telekom Romania. Zarządzał tam projektami strategicznymi w dziedzinie technologii oraz fuzji i przejęć.
Menedżer potrafi zamieniać złożone plany w realne wyniki biznesowe. Skutecznie prowadzi projekty transformacyjne w środowiskach objętych ścisłymi regulacjami prawnymi. Wymaga to współpracy z wieloma grupami interesariuszy. Ćetković ma też doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych. Łączy w nich globalne standardy z lokalnymi potrzebami rynku.
Najlepsze doświadczenia klientów zaczynają się od technologii – od niezawodnej, nowoczesnej i stale rozwijanej sieci. Od lat konsekwentnie inwestujemy w jej jakość, co znajduje potwierdzenie w niezależnych testach i kolejnych nagrodach za szybkość oraz stabilność działania. Dołączenie Jovana do Zarządu wzmacnia naszą ambicję dalszego wyznaczania standardów rynkowych i utrzymania pozycji lidera jakości sieci w Polsce.