T-Mobile Polska wzmacnia zarząd. Ważna rola dla weterana

T-Mobile Polska zmienia skład swojego kierownictwa. Telekom powołał nowego członka zarządu do spraw technologii. Zmiany wejdą w życie na początku kwietnia.

Marian Szutiak (msnet)
Menedżer z grupy Deutsche Telekom

Jutro, czyli dokładnie 1 kwietnia 2026 roku, do zarządu T-Mobile Polska dołączy Jovan Ćetković. Obejmie on stery nad obszarem technologii oraz innowacji. W nowej strukturze będzie raportował bezpośrednio do prezesa zarządu, czyli Andreasa Maierhofera.

Nowy dyrektor pracuje w branży telekomunikacyjnej od ponad 25 lat. Od dłuższego czasu pozostaje związany z grupą Deutsche Telekom. Ostatnio zajmował tam posadę Executive Program Lead. Odpowiadał za usystematyzowanie procesów operacyjnych oraz rozwój technologii na rynkach europejskich.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A566
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S731
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
0 zł
7799 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799 zł
Advertisement

Doświadczenie z rynków zagranicznych

Wcześniej Ćetković pracował jako CTO w firmie Crnogorski Telekom. Kierował tam programami modernizacji infrastruktury, co obejmowało wdrożenia sieci 5G oraz usług Magenta TV. Pełnił również funkcje kierownicze w Telekom Romania. Zarządzał tam projektami strategicznymi w dziedzinie technologii oraz fuzji i przejęć.

Menedżer potrafi zamieniać złożone plany w realne wyniki biznesowe. Skutecznie prowadzi projekty transformacyjne w środowiskach objętych ścisłymi regulacjami prawnymi. Wymaga to współpracy z wieloma grupami interesariuszy. Ćetković ma też doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych. Łączy w nich globalne standardy z lokalnymi potrzebami rynku.

Najlepsze doświadczenia klientów zaczynają się od technologii – od niezawodnej, nowoczesnej i stale rozwijanej sieci. Od lat konsekwentnie inwestujemy w jej jakość, co znajduje potwierdzenie w niezależnych testach i kolejnych nagrodach za szybkość oraz stabilność działania. Dołączenie Jovana do Zarządu wzmacnia naszą ambicję dalszego wyznaczania standardów rynkowych i utrzymania pozycji lidera jakości sieci w Polsce.

powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska
Samsung Galaxy Z Flip7
4999,00 zł
Samsung Galaxy Z Fold7
T-Mobile Andreas Maierhofer Deutsche Telekom t-mobile polska t-mobile zmiany w zarządzie innowacje w T-Mobile technologie Jovan Ćetković
Źródła zdjęć: T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile