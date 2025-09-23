Wiadomości

Koniec Tidala w T-Mobile. Zaskakujący finał współpracy

T-Mobile poinformował klientów o zakończeniu popularnej usługi muzycznej. Zmiana nastąpi jeszcze w tym roku. To efekt decyzji dostawcy serwisu, a nie samego operatora.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec Tidala w T-Mobile. Zaskakujący finał współpracy

Tidal zniknie z T-Mobile

22 września 2025 roku magentowy operator oficjalnie ogłosił, że z końcem roku zakończy świadczenie usługi "Tidal w T-Mobile". Oznacza to, że od 31 grudnia 2025 roku klienci operatora nie będą mogli korzystać z serwisu muzycznego w dotychczasowej formie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Decyzja nie zapadła w T-Mobile. To dostawca serwisu Tidal podjął decyzję o zakończeniu współpracy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Biały obłok
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Biały obłok
0 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Różowy
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Różowy
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Porcelanowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Porcelanowy
0 zł
4849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849.99 zł
Advertisement

Co z klientami i opłatami?

Do 31 grudnia 2025 roku usługa działa bez zmian. Opłaty cykliczne będą pobierane do końca obowiązujących okresów rozliczeniowych. Jeśli ktoś zapłacił z góry, niewykorzystana część zostanie rozliczona proporcjonalnie na kolejnej fakturze od operatora.

Po tym terminie, aby korzystać z Tidala, trzeba będzie wykupić subskrypcję bezpośrednio na stronie www.tidal.com.

Koniec pewnej ery

"Tidal w T-Mobile" był jedną z usług dodatkowych, które miały uatrakcyjnić ofertę operatora. Teraz Magentowi tracą ten element, a klienci będą musieli zdecydować, czy przechodzą na ofertę bezpośrednią.

Na razie T-Mobile Polska nie poinformował o żadnych alternatywach, które miałyby zastąpić dotychczasowe partnerstwo z Tidalem.

Zobacz: T-Mobile nie odpuszcza. Routery dalej zablokowane

Image
telepolis
T-Mobile Tidal streaming muzyki zmiany w T-Mobile koniec usługi tidal w t-mobile
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile