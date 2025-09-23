Koniec Tidala w T-Mobile. Zaskakujący finał współpracy
T-Mobile poinformował klientów o zakończeniu popularnej usługi muzycznej. Zmiana nastąpi jeszcze w tym roku. To efekt decyzji dostawcy serwisu, a nie samego operatora.
Tidal zniknie z T-Mobile
22 września 2025 roku magentowy operator oficjalnie ogłosił, że z końcem roku zakończy świadczenie usługi "Tidal w T-Mobile". Oznacza to, że od 31 grudnia 2025 roku klienci operatora nie będą mogli korzystać z serwisu muzycznego w dotychczasowej formie.
Decyzja nie zapadła w T-Mobile. To dostawca serwisu Tidal podjął decyzję o zakończeniu współpracy.
Co z klientami i opłatami?
Do 31 grudnia 2025 roku usługa działa bez zmian. Opłaty cykliczne będą pobierane do końca obowiązujących okresów rozliczeniowych. Jeśli ktoś zapłacił z góry, niewykorzystana część zostanie rozliczona proporcjonalnie na kolejnej fakturze od operatora.
Po tym terminie, aby korzystać z Tidala, trzeba będzie wykupić subskrypcję bezpośrednio na stronie www.tidal.com.
Koniec pewnej ery
"Tidal w T-Mobile" był jedną z usług dodatkowych, które miały uatrakcyjnić ofertę operatora. Teraz Magentowi tracą ten element, a klienci będą musieli zdecydować, czy przechodzą na ofertę bezpośrednią.
Na razie T-Mobile Polska nie poinformował o żadnych alternatywach, które miałyby zastąpić dotychczasowe partnerstwo z Tidalem.