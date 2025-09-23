Koniec Tidala w T-Mobile. Zaskakujący finał współpracy

Tidal zniknie z T-Mobile

22 września 2025 roku magentowy operator oficjalnie ogłosił, że z końcem roku zakończy świadczenie usługi "Tidal w T-Mobile". Oznacza to, że od 31 grudnia 2025 roku klienci operatora nie będą mogli korzystać z serwisu muzycznego w dotychczasowej formie.

Decyzja nie zapadła w T-Mobile. To dostawca serwisu Tidal podjął decyzję o zakończeniu współpracy.

Co z klientami i opłatami?

Do 31 grudnia 2025 roku usługa działa bez zmian. Opłaty cykliczne będą pobierane do końca obowiązujących okresów rozliczeniowych. Jeśli ktoś zapłacił z góry, niewykorzystana część zostanie rozliczona proporcjonalnie na kolejnej fakturze od operatora.

Po tym terminie, aby korzystać z Tidala, trzeba będzie wykupić subskrypcję bezpośrednio na stronie www.tidal.com.

Koniec pewnej ery

"Tidal w T-Mobile" był jedną z usług dodatkowych, które miały uatrakcyjnić ofertę operatora. Teraz Magentowi tracą ten element, a klienci będą musieli zdecydować, czy przechodzą na ofertę bezpośrednią.