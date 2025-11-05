Wiadomości

Telefon z szuflady wart milion. Rusza zbiórka T-Mobile i Szlachetnej Paczki

Wielka akcja T-Mobile i Szlachetnej Paczki powraca. Twój stary telefon z szuflady może realnie pomóc potrzebującym.

Marian Szutiak (msnet)
13:33
Stare Telefony Działają Cuda

Po raz trzeci rusza kampania "Stare Telefony Działają Cuda". Zasady są proste. Wystarczy znaleźć w domu stary, niepotrzebny telefon i przynieść go do dowolnego salonu T-Mobile.

Dalsza część tekstu pod wideo

Każde oddane urządzenie zostanie poddane recyklingowi. Co ważniejsze, każdy telefon to symboliczna cegiełka. Im więcej uda się ich zebrać, tym większe wsparcie finansowe T-Mobile przekaże Szlachetnej Paczce. Cel jest ambitny – na pomoc potrzebującym może trafić nawet 1 milion złotych.

Telefon, który walczy z samotnością

Pieniądze to jedno, ale ta akcja ma też inny, ludzki wymiar. Jak pokazują badania Szlachetnej Paczki, ubóstwo bardzo często oznacza izolację i samotność.

Dzięki otrzymanej pomocy materialnej, podopieczni zaczynają wierzyć w siebie i otwierać się na innych. Aż 74% osób przyznało, że pomoc pozwoliła im nawiązać nowe relacje. Z kolei 62% zaczęło wychodzić z domu i spotykać się z ludźmi. Stary telefon z szuflady realnie pomaga więc komuś wyjść z izolacji.

W tym roku akcja jest inspirowana prawdziwą historią. Opowiada o chłopcu, który przez trudną sytuację materialną był bliski porzucenia swojej pasji. To właśnie Szlachetna Paczka dała mu impuls i narzędzia, by dalej realizować marzenia.

W T-Mobile wierzymy, że technologia powinna zbliżać ludzi, a nie dzielić. Dlatego każdego dnia konsekwentnie burzymy bariery - te cyfrowe, społeczne i emocjonalne. Kampania „Stare Telefony Działają Cuda” to dla nas coś więcej niż CSR – to realna zmiana, którą możemy współtworzyć razem z naszymi pracownikami, klientami. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu Szlachetnej Paczki, wspólnie przywracamy ludziom wiarę w siebie, w innych i w lepsze jutro.

Maximiliano Bellassai, Członek Zarządu T-Mobile Polska, Dyrektor ds. B2C

Jak jeszcze można pomóc?

T-Mobile po raz pierwszy włącza do akcji swój program Magenta Moments. Użytkownicy aplikacji mobilnej operatora mogą pomagać przez klikanie.

Każde odblokowanie oferty w programie to 50 "Serc", które są zamieniane na wsparcie dla Paczki. Cel to zebranie 5 milionów Serc w dwa miesiące. Przełoży się to na dodatkowe 100000 zł wsparcia.

telepolis
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk i Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile