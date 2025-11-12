T-Mobile rozdaje prezenty. Musisz je sobie wydrapać

T-Mobile zapowiedział już kampanię ze świątecznymi okazjami i promocjami, które obejmą także program Magenta Moments. Teraz operator ujawnił szczegóły jednej ze świątecznych zabaw – zdrapek.

W ramach kampanii „Sieć dobrych prezentów” co tydzień, aż do 26 grudnia, w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce Moments na klientów T-Mobile będą czekać zdrapki, pod którymi kryć się będą różne niespodzianki.

W ten sposób, w tym magicznym czasie, chcemy podziękować klientom naszej magentowej sieci za to, że są z nami – tłumaczy T-Mobile.

By skorzystać z akcji, wystarczy w każdą środę – od 12 listopada do 26 grudnia – wejść do aplikacji „Mój T-Mobile”, odnaleźć odpowiednią ofertę w programie Magenta Moments i kliknąć „Biorę udział”. Na koniec wystarczy „zdrapać” wirtualną zdrapkę i gotowe. Niespodzianka trafi do zakładki „Odblokowane oferty”.

A co kryje się pod zdrapkami? To standardowo coś, na co pozwala nam nasz status najbardziej wartościowej marki telekomunikacyjnej na świecie i coś, czego nasi klienci nie znajdą nigdzie indziej – zapowiada tajemniczo T-Mobile.

Operator ujawnił tylko, że w akcji przygotował rabaty na urządzenia i akcesoria dla entuzjastów technologii, a także atrakcyjne zniżki dla tych, którzy lubią dbać o siebie, swoje zdrowie i urodę. Klientów, którzy szukają nowych wrażeń w kuchni, być może zainteresuje dostęp do serwisu z przepisami na świąteczne smaki autorstwa światowej sławy szefów kuchni nagradzanych gwiazdkami Michelin.

Jedną z ciekawszych atrakcji stanowi przedostatnia propozycja. To coś, co powinno znaleźć się w każdym polskim domu przed świętami, ale w nowoczesnym wydaniu – przyda się więc zasięg naszej najszybszej sieci 5G Bardziej, aby te święta były naprawdę bez limitów i barier – kusi T-Mobile.