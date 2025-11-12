T-Mobile na święta sypie prezentami. Smartfony nawet 1200 zł taniej

T-Mobile rusza z kampanią świąteczna pod hasłem „Najbardziej ciążą niewysłane wiadomości”, która zachęca do tego, by zadbać o relacje z bliskimi. Operator przygotował spot promocyjny, zapowiada także liczne prezenty i niespodzianki dla klientów.

I tak w ramach programu Magenta Moments na użytkowników sieci czekają m.in. tysiące uroczych, ciepłych czapeczek, gry, w których do wygrania są tablety, nielimitowane karty kinowe do Cinema City, vouchery do sklepów internetowych, akcesoria do telefonu oraz wiele innych.

Oferta świąteczna obowiązywać będzie w dniach od 12 listopada do 30 grudnia, z kolei poszczególne aktywacje i upominki udostępniane będą sukcesywnie w programie Magenta Moments w dniach 12 listopada do 26 grudnia.

T-Mobile poleca smartfony

Startując z kampanią, T-Mobile proponuje także pięć smartfonów w różnych opcjach cenowych, które zdaniem operatora będą dobrą opcją na prezent świąteczny.

Listę propozycji w specjalnych cenach otwierają dwa popularne telefony stworzone z myślą o użytkownikach szukających bardziej przystępnych kosztowo opcji: Samsung A17 i Xiaomi Redmi 15 5G. W specjalnej ofercie świątecznej od T-Mobile można zakupić je już za… 5 zł miesięcznie. Można je dostać już za 320 zł.

Wystarczy wybrać model razem z abonamentem „Oferta Nielimitowana”, w którym wszystkie najważniejsze usługi są w pełni nielimitowane – od rozmów, SMS-ów lub MMS-ów aż po internet bez limitu danych i prędkości. Wszystko to w cenie 75 zł miesięcznie (cena zawiera rabaty: 10 zł/mies. za zgody marketingowe, 10 zł/mies. za obsługę elektroniczną).

Dla klientów oczekujących nieco wyższych parametrów technicznych przygotowano dwa kolejne, bardzo popularne telefony: Samsung A56 oraz Xiaomi 15T. Także ich ceny w połączeniu z abonamentem „Oferta Nielimitowana” w T-Mobile są teraz niższe. Samsunga A56 5G można otrzymać 700 zł taniej, a Xiaomi 15T aż 1200 zł taniej, odpowiednio 999 zł oraz 1499 zł.

Na tych, którzy poszukują bardziej zaawansowanych rozwiązań w T-Mobile czeka Samsung Galaxy S25 FE. Telefon jest dostępny 1200 zł taniej od ceny rynkowej, czyli za 1999 zł.

Wszystkie urządzenia objęte ofertą świąteczną są kompatybilne z siecią 5G Bardziej w T-Mobile. Podane ceny dotyczą zakupu smartfonów wraz z abonamentem „Oferta Nielimitowana”, a także uwzględniają zniżkę przysługującą za oddanie starego telefonu.