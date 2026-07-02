T-Mobile rozkręca sieć na lato. 40 nowych stacji w tydzień
Lato to dla operatorów test wytrzymałości, a dla użytkowników czas, gdy sieć musi po prostu działać. T-Mobile Polska pochwalił się właśnie kolejną aktualizacją inwestycji w infrastrukturę.
Magentowy operator podkreśla, że w ostatnich dniach rozbudowa sieci szła pełną parą. Przybyły nowe stacje bazowe, rozszerzono zasięg 5G, a kolejne miejscowości dostały dostęp do nowych pasm. T-Mobile rozwija sieć z myślą o sezonie wakacyjnym i rosnącym ruchu danych.
40 nowych stacji w tydzień
Najważniejsza liczba to 40 nowych stacji uruchomionych w ostatnim tygodniu. Ich łączna liczba w T-Mobile wzrosła do 12814. To pokazuje, że operator nie zwalnia tempa i stale dokłada kolejne elementy do swojej sieci.
Taki ruch ma znaczenie nie tylko w dużych miastach, ale też na trasach wyjazdowych, w miejscowościach turystycznych i tam, gdzie latem sieć bywa najbardziej obciążona. Im więcej stacji, tym większa szansa na stabilniejsze połączenie i lepszą jakość transmisji.
5G rośnie w paśmie C
T-Mobile podał też, że liczba stacji z 5G w paśmie C wzrosła do 5099. W ostatnim tygodniu uruchomiono je w 17 nowych lokalizacjach. Zasięg poprawiono między innymi w Kosakowie, Krakowie, Łodzi, Pińczowie, Warszawie, Zakopanem i Żywcu. Pasmo 3600 MHz dotarło także do Gzowa i Leszna.
Zasięg magentowego 5G obejmuje 93% populacji. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, które w wakacje pracują zdalnie, oglądają filmy w podróży albo korzystają z nawigacji na bieżąco.
700 MHz coraz szerzej
Drugi filar rozbudowy to pasmo 700 MHz. T-Mobile informuje, że ma już 867 stacji pracujących w tym zakresie, a w ciągu tygodnia uruchomił 80 nowych. To właśnie to pasmo dociera do nowych miejscowości i poprawia dostępność sieci w szerszym terenie.
Na liście znalazły się między innymi Jarocin, Kamień Pomorski, Koronowo, Kraków, Leszno, Łomża, Nowe Miasto Lubawskie, Polkowice, Rzeszów, Sochaczew, Sokółka, Szamotuły, Śrem, Ustronie Morskie, Warszawa, Wolsztyn, Zakopane i Złotów. Dla wielu użytkowników powinno to oznaczać lepszy sygnał tam, gdzie wcześniej bywało z tym różnie.
Wakacyjny przekaz T-Mobile jest prosty: sieć ma być gotowa na większy ruch i na korzystanie z telefonu poza domem. Chodzi o szybkie wysyłanie zdjęć i wideo, wygodną nawigację oraz streaming podczas wyjazdów. To też sygnał, że operator mocno stawia na rozwój 5G w Polsce, zarówno w miastach, jak i poza nimi.
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