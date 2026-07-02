T-Mobile rozkręca sieć na lato. 40 nowych stacji w tydzień

Magentowy operator podkreśla, że w ostatnich dniach rozbudowa sieci szła pełną parą. Przybyły nowe stacje bazowe, rozszerzono zasięg 5G, a kolejne miejscowości dostały dostęp do nowych pasm. T-Mobile rozwija sieć z myślą o sezonie wakacyjnym i rosnącym ruchu danych.

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40 nowych stacji w tydzień

Najważniejsza liczba to 40 nowych stacji uruchomionych w ostatnim tygodniu. Ich łączna liczba w T-Mobile wzrosła do 12814. To pokazuje, że operator nie zwalnia tempa i stale dokłada kolejne elementy do swojej sieci.

Taki ruch ma znaczenie nie tylko w dużych miastach, ale też na trasach wyjazdowych, w miejscowościach turystycznych i tam, gdzie latem sieć bywa najbardziej obciążona. Im więcej stacji, tym większa szansa na stabilniejsze połączenie i lepszą jakość transmisji.

Zasięg 5G w T-Mobile (źródło: www.t-mobile.pl)

5G rośnie w paśmie C

T-Mobile podał też, że liczba stacji z 5G w paśmie C wzrosła do 5099. W ostatnim tygodniu uruchomiono je w 17 nowych lokalizacjach. Zasięg poprawiono między innymi w Kosakowie, Krakowie, Łodzi, Pińczowie, Warszawie, Zakopanem i Żywcu. Pasmo 3600 MHz dotarło także do Gzowa i Leszna.

Zasięg magentowego 5G obejmuje 93% populacji. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, które w wakacje pracują zdalnie, oglądają filmy w podróży albo korzystają z nawigacji na bieżąco.

700 MHz coraz szerzej

Drugi filar rozbudowy to pasmo 700 MHz. T-Mobile informuje, że ma już 867 stacji pracujących w tym zakresie, a w ciągu tygodnia uruchomił 80 nowych. To właśnie to pasmo dociera do nowych miejscowości i poprawia dostępność sieci w szerszym terenie.

Na liście znalazły się między innymi Jarocin, Kamień Pomorski, Koronowo, Kraków, Leszno, Łomża, Nowe Miasto Lubawskie, Polkowice, Rzeszów, Sochaczew, Sokółka, Szamotuły, Śrem, Ustronie Morskie, Warszawa, Wolsztyn, Zakopane i Złotów. Dla wielu użytkowników powinno to oznaczać lepszy sygnał tam, gdzie wcześniej bywało z tym różnie.