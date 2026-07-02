Play tnie ceny o połowę. Popularne smartfony za ułamek wartości

Pół ceny za sprzęt

Play wyraźnie zaostrza walkę o nowych klientów. Najnowsza oferta skierowana jest do osób, które zdecydują się przejść do fioletowej sieci z innej firmy. Głównym warunkiem skorzystania z promocji jest wybór abonamentu w wariancie L lub HomeBox. W zamian dostajemy ogromny rabat na nowe telefony.

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Urządzenia objęte akcją są tańsze nawet aż o połowę. Oprócz taniego sprzętu nowy abonent zyskuje też mocną paczkę usług. Umowa gwarantuje całkowicie nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS. Największym plusem pozostaje jednak dostęp do Internetu bez żadnych limitów paczek danych czy ukrytego zmniejszania prędkości.

Trzy smartfony w dobrej cenie

Fioletowy operator wyróżnił trzy modele smartfonów, które objęte są tą promocją. Najciekawiej prezentuje się tu Samsung Galaxy S25. Smartfon napędza flagowy procesor Snapdragon 8 Elite, który płynnie obsługuje zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i zapewnia najwyższą wydajność. W tej ofercie kupimy go za 1299 zł zamiast standardowych 2599 zł.

Samsung Galaxy S25 54 opinii Samsung Galaxy S25 54 opinii Ekran 6.20" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Fani mobilnej fotografii również mają powód do zadowolenia. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G kusi głównym aparatem z imponującą matrycą 200 Mpix. Moduł obsługuje tryb HDR10+ i mocno opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji, aby stale poprawiać jakość zdjęć. Przenosząc numer, zapłacimy za niego tylko 899 zł, choć w regularnej sprzedaży wyceniono go na 1799 zł.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.7 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Listę promocyjnych hitów domyka Motorola Edge 60 Fusion. To sprzęt idealny dla osób nielubiących częstego ładowania. Bateria ma solidną pojemność 5200 mAh, a urządzenie wspiera technologię błyskawicznego uzupełniania energii TurboPower. Cena tego telefonu spadła z 1199 zł na jedyne 599 zł.

Motorola Edge 60 Fusion 6 opinii Motorola Edge 60 Fusion 6 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Wygoda i brak limitów

Tani telefon z mocnej półki to tylko początek dobrych wiadomości. Rozbudowane pakiety L oraz HomeBox pozwalają w pełni uwolnić potencjał takiego sprzętu. Brak limitów gigabajtów i pełna prędkość Internetu powinny ułatwić codzienne życie, granie w sieci czy oglądanie filmów w drodze.