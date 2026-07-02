Play tnie ceny o połowę. Popularne smartfony za ułamek wartości
Fioletowy operator ruszył z nową akcją promocyjną dla przenoszących numer. W wybranych taryfach można upolować nowoczesne smartfony tańsze do 50 procent.
Pół ceny za sprzęt
Play wyraźnie zaostrza walkę o nowych klientów. Najnowsza oferta skierowana jest do osób, które zdecydują się przejść do fioletowej sieci z innej firmy. Głównym warunkiem skorzystania z promocji jest wybór abonamentu w wariancie L lub HomeBox. W zamian dostajemy ogromny rabat na nowe telefony.
Urządzenia objęte akcją są tańsze nawet aż o połowę. Oprócz taniego sprzętu nowy abonent zyskuje też mocną paczkę usług. Umowa gwarantuje całkowicie nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS. Największym plusem pozostaje jednak dostęp do Internetu bez żadnych limitów paczek danych czy ukrytego zmniejszania prędkości.
Trzy smartfony w dobrej cenie
Fioletowy operator wyróżnił trzy modele smartfonów, które objęte są tą promocją. Najciekawiej prezentuje się tu Samsung Galaxy S25. Smartfon napędza flagowy procesor Snapdragon 8 Elite, który płynnie obsługuje zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i zapewnia najwyższą wydajność. W tej ofercie kupimy go za 1299 zł zamiast standardowych 2599 zł.
Fani mobilnej fotografii również mają powód do zadowolenia. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G kusi głównym aparatem z imponującą matrycą 200 Mpix. Moduł obsługuje tryb HDR10+ i mocno opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji, aby stale poprawiać jakość zdjęć. Przenosząc numer, zapłacimy za niego tylko 899 zł, choć w regularnej sprzedaży wyceniono go na 1799 zł.
Listę promocyjnych hitów domyka Motorola Edge 60 Fusion. To sprzęt idealny dla osób nielubiących częstego ładowania. Bateria ma solidną pojemność 5200 mAh, a urządzenie wspiera technologię błyskawicznego uzupełniania energii TurboPower. Cena tego telefonu spadła z 1199 zł na jedyne 599 zł.
Wygoda i brak limitów
Tani telefon z mocnej półki to tylko początek dobrych wiadomości. Rozbudowane pakiety L oraz HomeBox pozwalają w pełni uwolnić potencjał takiego sprzętu. Brak limitów gigabajtów i pełna prędkość Internetu powinny ułatwić codzienne życie, granie w sieci czy oglądanie filmów w drodze.
Dodatkowe informacje oraz pełną ofertę smartfonów znajdziesz na stronie www.play.pl.