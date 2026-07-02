Ważna zmiana dla klientów T-Mobile. Ta usługa wreszcie działa tak, jak powinna
T-Mobile odświeża usługę Bezpieczne Surfowanie, oferując abonentom większą kontrolę nad bezpieczeństwem w sieci. Nowe funkcje, które pojawią się już w lipcu 2026 roku, pozwolą na samodzielne konfigurowanie filtrów i podgląd statystyk.
Kiedy i co się zmieni?
Magentowy operator poinformował w komunikacie z 29 czerwca 2026 roku, że wprowadzanie zmian ruszy 13 lipca i potrwa maksymalnie do 20 lipca. Główną nowością jest oddanie w ręce użytkowników narzędzi do personalizacji usługi. To krok w dobrą stronę dla wszystkich, którzy chcą mieć większy wpływ na to, do jakich treści mają dostęp urządzenia w ich sieci domowej czy mobilnej.
Dotychczas Bezpieczne Surfowanie chroniło przede wszystkim przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem z poziomu sieci T-Mobile. Teraz dojdzie do tego funkcja zarządzania blokadami, co z pewnością ucieszy rodziców i osoby ceniące sobie prywatność.
Nowe opcje w panelu
Najważniejszą zmianą jest dodanie do usługi panelu obsługi. Będziesz mógł w nim samodzielnie ustalać reguły filtrowania stron internetowych. Oznacza to, że zablokujesz całe kategorie stron, na przykład te z treściami dla dorosłych czy hazardem, albo wprowadzisz na czarną listę konkretne adresy.
Kolejnym ciekawym dodatkiem są statystyki. Z panelu dowiesz się, jak działała usługa w ciągu ostatnich 30 dni. Pozwoli Ci to ocenić skuteczność wprowadzonych reguł i zobaczyć, przed jakimi zagrożeniami uchronił Cię operator.
Dla kogo jest ta usługa?
Z usługi mogą korzystać klienci T-Mobile posiadający urządzenia z Androidem lub iOS, a także osoby korzystające z domowego Internetu bezprzewodowego. Co ważne, zaktualizowana usługa opiera się na oprogramowaniu dostarczanym przez CYAN Security Group.
Jeśli nie korzystasz jeszcze z Bezpiecznego Surfowania, a interesują Cię nowe funkcje, pamiętaj, że można ją aktywować między innymi w aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez dedykowaną stronę internetową. Warto wspomnieć, że usługa może być udostępniona na bezpłatny okres jednego cyklu rozliczeniowego na próbę.
Więcej informacji o usłudze znajdziesz w regulaminie.