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Ważna zmiana dla klientów T-Mobile. Ta usługa wreszcie działa tak, jak powinna

T-Mobile odświeża usługę Bezpieczne Surfowanie, oferując abonentom większą kontrolę nad bezpieczeństwem w sieci. Nowe funkcje, które pojawią się już w lipcu 2026 roku, pozwolą na samodzielne konfigurowanie filtrów i podgląd statystyk.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:05
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Ważna zmiana dla klientów T-Mobile. Ta usługa wreszcie działa tak, jak powinna
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Kiedy i co się zmieni?

Magentowy operator poinformował w komunikacie z 29 czerwca 2026 roku, że wprowadzanie zmian ruszy 13 lipca i potrwa maksymalnie do 20 lipca. Główną nowością jest oddanie w ręce użytkowników narzędzi do personalizacji usługi. To krok w dobrą stronę dla wszystkich, którzy chcą mieć większy wpływ na to, do jakich treści mają dostęp urządzenia w ich sieci domowej czy mobilnej.

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Dotychczas Bezpieczne Surfowanie chroniło przede wszystkim przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem z poziomu sieci T-Mobile. Teraz dojdzie do tego funkcja zarządzania blokadami, co z pewnością ucieszy rodziców i osoby ceniące sobie prywatność.

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Nowe opcje w panelu

Najważniejszą zmianą jest dodanie do usługi panelu obsługi. Będziesz mógł w nim samodzielnie ustalać reguły filtrowania stron internetowych. Oznacza to, że zablokujesz całe kategorie stron, na przykład te z treściami dla dorosłych czy hazardem, albo wprowadzisz na czarną listę konkretne adresy.

Kolejnym ciekawym dodatkiem są statystyki. Z panelu dowiesz się, jak działała usługa w ciągu ostatnich 30 dni. Pozwoli Ci to ocenić skuteczność wprowadzonych reguł i zobaczyć, przed jakimi zagrożeniami uchronił Cię operator.

Ważna zmiana dla klientów T-Mobile. Ta usługa wreszcie działa tak, jak powinna

Dla kogo jest ta usługa?

Z usługi mogą korzystać klienci T-Mobile posiadający urządzenia z Androidem lub iOS, a także osoby korzystające z domowego Internetu bezprzewodowego. Co ważne, zaktualizowana usługa opiera się na oprogramowaniu dostarczanym przez CYAN Security Group.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z Bezpiecznego Surfowania, a interesują Cię nowe funkcje, pamiętaj, że można ją aktywować między innymi w aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez dedykowaną stronę internetową. Warto wspomnieć, że usługa może być udostępniona na bezpłatny okres jednego cyklu rozliczeniowego na próbę.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz w regulaminie.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile, Summit Art Creations / Shutterstock.com
Źródła tekstu: T-Mobile