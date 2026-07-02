Polacy przejęli niemieckiego konkurenta. Chcą rosnąć na jego rynku

Transakcja nie jest zaskoczeniem. To finalizacja umowy, o której informowano już na początku br. Prezes Pesy, Krzysztof Zdziarski, zapewniał wówczas, że oba podmioty świetnie się uzupełniają, a wymiana doświadczeń przyniesie korzyści.

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Pesa chce się rozwijać na niemieckim rynku

HeiterBlick nie jest dużym graczem – firma zatrudnia około 200 osób. Dla porównania Pesa ma na liście płac niemal 4 tys. pracowników. Obecnie niemiecki podmiot realizuje projekty dla operatorów pojazdów szynowych w Lipsku, Würzburgu i Dortmundzie. Decydenci Pesy chcą przekonać tych klientów, by rozszerzyli swoje zamówienia.

Zwiększeniu produkcji służyć ma m.in. rozbudowa zakładów produkcyjnych w Lipsku. Nie oznacza to jednak, że połączenie nie przyniesie większych korzyści stronie polskiej – w Bydgoszczy już rozpoczęto produkcję nadwozi dla tramwajów, które będą się poruszać po Lipsku. Przedstawiciele Pesy zwracają uwagę, że Niemcy to największy europejski rynek tramwajowy i przejęcie ma dla spółki znaczenie strategiczne.

Docelowo polska firma planuje szerzej działać w Europie

Rynek niemiecki ma być jedynie przystankiem, bo Pesa chce szukać klientów także w innych krajach Europy. Do tej pory firma dostarczyła blisko 1 tys. tramwajów, a na liście odbiorców znaleźć można Kijów, Tallin czy Sofię. Z Polski są to Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń czy Aglomeracja Śląsko-Zagłębiowska.

Pesa powalczy o Kolej Dużych Prędkości

W połowie czerwca br. Pesa podpisała porozumienie o współpracy z Hitachi Rail. Podmioty postanowiły przystąpić do przetargu PKP Intercity na budowę pociągów, które miałyby poruszać się z prędkością co najmniej 320 km/h. To projekt realizowany w ramach inicjatywy Kolei Dużych Prędkości. Oferta wspomnianego duetu zakłada, że pierwsze składy powstaną w zakładach Hitachi Rail we Włoszech. W kolejnym etapie do produkcji zostanie włączona polska firma. Co istotne, współpraca ma objąć "transfer zaawansowanych technologii".