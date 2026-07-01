Tak zmienia się Internet w Polsce. 5G to dopiero początek

5G wreszcie pokazuje pełnię możliwości

Jeszcze kilka lat temu większość użytkowników kojarzyła 5G głównie z nową ikoną na ekranie smartfonu. W praktyce różnice względem LTE często były niewielkie. Sytuację zmieniło uruchomienie sieci w paśmie C, czyli 3600 MHz.

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To właśnie ono odpowiada dziś za "prawdziwe 5G". Oferuje znacznie większą pojemność sieci, wyższe prędkości pobierania danych i zdecydowanie lepszą wydajność tam, gdzie z Internetu korzystają jednocześnie tysiące osób. Nic dziwnego, że rozbudowa tej części infrastruktury była jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku telekomunikacyjnym w 2025 roku.

Operatorzy systematycznie uruchamiają kolejne stacje bazowe, dzięki czemu zasięg szybkiego 5G obejmuje coraz większą liczbę mieszkańców Polski. Z opublikowanych danych wynika, że w 2025 roku w zasięgu 5G w paśmie C było 68% gospodarstw domowych oraz 11% powierzchni kraju. To właśnie ta technologia ma w najbliższych latach przejąć rolę podstawowej sieci mobilnej.

700 MHz ma zapewnić zasięg tam, gdzie go brakuje

Równolegle rozwijane jest 5G w paśmie 700 MHz. Jego zadanie jest zupełnie inne. Nie chodzi o rekordowe wyniki w testach prędkości, ale o zapewnienie zasięgu na terenach słabiej zaludnionych i lepszą penetrację sygnału wewnątrz budynków.

Połączenie obu pasm ma sprawić, że mieszkańcy dużych miast zyskają bardzo szybki Internet mobilny, a osoby mieszkające na wsiach czy w mniejszych miejscowościach będą mogły w ogóle korzystać z nowoczesnej sieci tam, gdzie wcześniej było to problemem.

Światłowód staje się standardem

Nie tylko sieci komórkowe rozwijają się w imponującym tempie. Z raportu UKE wynika, że pod koniec 2025 roku światłowód był dostępny dla 80,1% gospodarstw domowych. Oznacza to, że zdecydowana większość Polaków może już zamówić nowoczesny Internet stacjonarny. Nadal jednak około 1,1 mln gospodarstw pozostaje poza jego zasięgiem.

Zmieniają się także oczekiwania klientów. Łącza o prędkości 300 Mb/s stają się nowym standardem, a coraz więcej osób wybiera oferty 600 Mb/s lub nawet 1 Gb/s. To efekt rosnących wymagań związanych z pracą zdalną, grami online, streamingiem w jakości 4K czy coraz większą liczbą urządzeń podłączonych do domowej sieci.

Wieś nadal ma trudniej

Choć statystyki wyglądają bardzo dobrze, nie wszędzie sytuacja jest równie korzystna. UKE zwraca uwagę na wyraźne różnice pomiędzy miastami i terenami wiejskimi.

Poza zasięgiem stacjonarnego Internetu znajduje się tylko 1,9%. gospodarstw w miastach, ale już 21,7%% na obszarach wiejskich. To pokazuje, że cyfrowe wykluczenie wciąż nie zostało całkowicie wyeliminowane.

Ogromną rolę odgrywają tutaj lokalni operatorzy. Raport podkreśla, że to właśnie małe i średnie firmy odpowiadają za znaczną część inwestycji poza największymi aglomeracjami. Dla wielu mieszkańców są one jedyną szansą na szybki światłowód.

Internet satelitarny przestaje być niszą

Raport pokazuje również rosnące znaczenie Internetu satelitarnego. Jeszcze niedawno był on traktowany głównie jako rozwiązanie awaryjne dla najbardziej odległych lokalizacji. Dziś sytuacja wygląda inaczej.

Nowoczesne systemy satelitarne pozwalają zapewnić dostęp do szybkiego Internetu tam, gdzie budowa światłowodu jest zbyt kosztowna lub zwyczajnie nieopłacalna. To szczególnie ważne dla mieszkańców terenów słabo zaludnionych, ale również firm, gospodarstw rolnych czy służb działających poza miastami.

Choć Internet satelitarny nie zastąpi światłowodu ani nowoczesnego 5G, będzie coraz ważniejszym uzupełnieniem infrastruktury telekomunikacyjnej. Sam UKE zwraca uwagę, że operatorzy coraz częściej uwzględniają tę technologię w swoich planach rozwoju, a kilkudziesięciu przedsiębiorców już świadczy usługi w oparciu o sieci satelitarne.

Operatorzy znów mocniej inwestują

Na uwagę zasługują również nakłady inwestycyjne. Po słabszym 2024 roku telekomy ponownie zwiększyły wydatki. Łączne inwestycje w 2025 roku wyniosły 12,7 mld zł, z czego 10,7 mld zł przeznaczono bezpośrednio na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Wartość całej infrastruktury w Polsce wzrosła już do 60,6 mld zł.

To pokazuje, że mimo wysokich kosztów budowy sieci operatorzy nadal stawiają na rozwój. Dotyczy to zarówno światłowodów, jak i nowych stacji bazowych 5G oraz modernizacji istniejącej infrastruktury.

Konkurencja wcale nie wygląda tak samo w całej Polsce

Raport zwraca uwagę jeszcze na jeden ciekawy aspekt. Rynek Internetu stacjonarnego jest przede wszystkim lokalny. W praktyce o wyborze operatora nie decyduje to, kto działa w skali kraju, ale kto doprowadził swoją sieć do konkretnego budynku.

Dlatego w jednych miejscowościach mieszkańcy mają do wyboru kilku lub nawet kilkunastu dostawców, podczas gdy w innych dostępna jest tylko jedna oferta. Największa konkurencja występuje w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim, natomiast najmniejsza w warmińsko-mazurskim, lubuskim i podlaskim.

Teraz liczy się nie tylko zasięg, ale jakość

Z raportu UKE wyraźnie wynika, że polski rynek telekomunikacyjny wchodzi w nową fazę rozwoju. Najważniejszym celem przestaje być samo zwiększanie zasięgu. Coraz większego znaczenia nabierają jakość połączeń, przepustowość sieci, Internet gigabitowy oraz efektywne wykorzystanie nowych częstotliwości 5G.

Dla użytkowników to dobra wiadomość. W najbliższych latach będą mogli korzystać z coraz szybszego Internetu – zarówno mobilnego, jak i stacjonarnego. Jednocześnie przed operatorami pozostaje jeszcze jedno ważne zadanie: zlikwidowanie różnic pomiędzy największymi miastami a mniej zaludnionymi regionami kraju. To właśnie tam kolejne inwestycje będą miały największe znaczenie.