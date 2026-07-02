Sąd: Google ma zapłacić firmie Polaka 5,5 mld zł

Fundamentem dla poczynań operatora Pricerunner były działania Komisji Europejskiej. Jeszcze w poprzedniej dekadzie instytucja uznała, że Google stosuje praktyki antykonkurencyjne i nałożyła na firmę grzywnę sięgającą niemal 2,5 mld euro. Było to otwarcie drzwi dla podobnych ruchów w krajach Wspólnoty.

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Pricerunner wygrywa z Google w sądzie

Sąd Patentowy i Gospodarczy w Sztokholmie nakazał Google wypłatę 14,3 mld koron (ponad 5,5 mld zł) odszkodowania szwedzkiemu serwisowi Pricerunner. Ten ostatni jest porównywarką cen działającą w Szwecji, ale też w Danii oraz Wielkiej Brytanii. Pozew w tej sprawie złożono jeszcze w 2022 roku i opiewał on na znaczne wyższa kwotę: 64 mld koron (niemal 25 mld zł). Niektórzy stwierdzą zatem, że Google i tak miało szczęście.

Amerykanie nie zgadzają się z decyzją sądu

Czego dotyczył ów pozew? Przedstawiciele porównywarki cen przekonują, że amerykańska wyszukiwarka przekierowywała ruch do własnej porównywarki ofert. Dla Pricerunner oznaczało to straty, ale poszkodowani byli też klienci, którzy niekoniecznie trafiali na najniższe ceny.

Łatwo się domyślić, że Google nie zgadza się z decyzją sądu. Przedstawiciele firmy zapewniają, że praktyki, o których mowa, nie są przez nią stosowane od lat. Wypada założyć, że po przeanalizowaniu decyzji sądu, korporacja zdecyduje się apelować. Trudno zatem stwierdzić, kiedy sprawa dobiegnie końca. Warto też dodać, że kwota, którą uda się pozyskać, będzie podlegać podziałowi z byłymi udziałowcami porównywarki. Swoje zgarną też prawnicy i fiskus. Inwestorom to jednak nie przeszkadza – akcje Klarny mocno podrożały, gdy pojawiły się doniesienia o decyzji sądu.

Klarna górą. Na jej czele stoi Polak

Właścicielem Pricerunner od kilku lat jest Klarna (pozew złożył jeszcze poprzedni właściciel). To biznes działający w sektorze płatności odroczonych. Jego współtwórcą i prezesem jest Sebastian Siemiątkowski – Szwed polskiego pochodzenia. Niektórzy zastanawiają się pewnie, jakie związki z naszym krajem ma ten człowiek. Zaskoczę ich zatem i napiszę, że Siemiątkowski jest członkiem Rady Przyszłości, czyli gremium, które ma służyć pomocą premierowi. Więcej na temat tej inicjatywy przeczytacie w tym tekście.